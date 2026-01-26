Evropa se ne more braniti brez ZDA, potrebujemo drug drugega, je danes v Evropskem parlamentu zaradi zadnjih napetosti med obema stranema Atlantika dejal generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. "Kar sanjajte naprej," je odvrnil tistim, ki menijo, da se lahko Evropa brani sama.

"Če kdorkoli tu misli, da se lahko Evropska unija ali Evropa kot celota brani brez ZDA, naj kar sanja naprej. Tega ne morete, tega ne moremo, potrebujemo drug drugega," je članom parlamentarnih odborov za zunanje zadeve (Afet) ter za varnost in obrambo (Sede) dejal Mark Rutte.

Deset odstotkov BDP za obrambo?

Če bi se želela evropska celina braniti sama, bi morale po njegovih navedbah evropske države izdatke za obrambo povečati na deset odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) letno in ne samo na pet, kot so se članice Nata dogovorile lani v Haagu. Med drugim bi morale zgraditi lastne jedrske zmogljivosti, kar bi jih stalo na milijarde evrov, je opozoril.

Zavezništvo pa po mnenju generalnega sekretarja za lastno varnost potrebujejo tudi ZDA. Za to so namreč potrebni varen evroatlantski prostor, varna Evropa in varno arktično območje, je dejal zaradi zadnjih napetosti med evropsko in ameriško stranjo Atlantika glede Grenlandije.

Rutte o pogovorih s Trumpom

V pristojnih odborih Evropskega parlamenta je spregovoril tudi o srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom glede tega arktičnega otoka preteklo sredo v Davosu, po katerem je Trump nekoliko omilil svoja prizadevanja po priključitvi Grenlandije ZDA. Tam sta po besedah ameriškega predsednika dosegla okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike.

Mark Rutte razkril, kaj sta se pogovarjala s Trumpom o Grenlandiji. Foto: Reuters

Kot je danes pojasnil Rutte, sta se strinjala, da bo delo potekalo po dveh poteh. Ena od teh predvideva, da bo Nato kolektivno prevzel večjo odgovornost za zaščito Arktike pred Rusijo in Kitajsko. O preprečevanju vojaškega in ekonomskega dostopa Rusije in Kitajske do arktičnega območja pa se bodo obenem Danska, Grenlandija in ZDA pogovarjale tudi ločeno.

Grenlandska kriza

Rutte je z evroposlanci razpravljal, potem ko so se odnosi med Evropo in ZDA zaradi Trumpovih teženj po zavzetju danskega avtonomnega ozemlja sredi meseca zaostrili. Trump je namreč osmim evropskim državam, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost poslale vojake, zagrozil z uvedbo carin. Po srečanju z Ruttejem je to grožnjo umaknil.