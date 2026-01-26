Izraelska vojska v Izrael vrnila posmrtne ostanke še zadnjega talca iz Gaze

Izraelska vojska je identificirala posmrtne ostanke še zadnjega izraelskega talca, ki so ga v Gazo odpeljali po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael oktobra 2023. "Tako so bili vsi talci, ki so bili zadrževani v Gazi, vrnjeni v domovino," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila vojska.

Vojska je dejala, da so družino talca že obvestili o najdbi in da so njegove posmrtne ostanke vrnili v Izrael, kjer bodo pokopani. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po poročanju AFP danes pozdravil vrnitev vseh izraelskih talcev. "To je ogromen dosežek za Izraelske obrambne sile, za državo Izrael in tudi za državljane Izraela," je dejal.

Ali zdaj sledi odprtje mejnega prehoda med Gazo in Egiptom?

"Najdba trupla zadnjega izraelskega ujetnika v Gazi potrjuje zavezanost Hamasa vsem zahtevam dogovora o prekinitvi ognja v Gazi," je danes v izjavi izpostavil Hamasov tiskovni predstavnik Hazem Kasem. Gibanje Hamas je moralo skladno z dogovorom iz 10. oktobra lani Izraelu predati 20 še živečih talcev in posmrtne ostanke 28 umrlih talcev, ki so jih pripadniki Hamasa po napadu na Izrael 7. oktobra 2023 odpeljali v Gazo.

Preden je vojska potrdila identiteto še zadnjega pogrešanega talca, so iz kabineta izraelskega premierja sporočili, da bodo mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom ponovno odprli, ko bodo dobili posmrtne ostanke omenjenega talca. Ponovno odprtje prehoda Rafa je ključnega pomena za dostavo pomoči v Gazo.

Druga faza mirovnega načrta

Vrnitev posmrtnih ostankov še zadnjega talca odpira pot drugi fazi mirovnega načrta, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump. V okviru druge faze je predvidena razorožitev Hamasa in vzpostavitev tehnokratske uprave v Gazi. Del Trumpovega mirovnega načrta je tudi t. i. Odbor za mir, ki ga je ameriški predsednik ustanovil pretekli četrtek v švicarskem Davosu. Znotraj tega odbora bo deloval izvršni odbor za Gazo.