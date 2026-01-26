Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
17.28

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Palestinci Donald Trump Benjamin Netanjahu Talci Hamas Gaza Izrael

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 17.28

35 minut

Izraelska vojska v Izrael vrnila posmrtne ostanke še zadnjega talca iz Gaze

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gaza | Foto Reuters

Foto: Reuters

Izraelska vojska je identificirala posmrtne ostanke še zadnjega izraelskega talca, ki so ga v Gazo odpeljali po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael oktobra 2023. "Tako so bili vsi talci, ki so bili zadrževani v Gazi, vrnjeni v domovino," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila vojska.

Vojska je dejala, da so družino talca že obvestili o najdbi in da so njegove posmrtne ostanke vrnili v Izrael, kjer bodo pokopani. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po poročanju AFP danes pozdravil vrnitev vseh izraelskih talcev. "To je ogromen dosežek za Izraelske obrambne sile, za državo Izrael in tudi za državljane Izraela," je dejal.

Ali zdaj sledi odprtje mejnega prehoda med Gazo in Egiptom?

"Najdba trupla zadnjega izraelskega ujetnika v Gazi potrjuje zavezanost Hamasa vsem zahtevam dogovora o prekinitvi ognja v Gazi," je danes v izjavi izpostavil Hamasov tiskovni predstavnik Hazem Kasem. Gibanje Hamas je moralo skladno z dogovorom iz 10. oktobra lani Izraelu predati 20 še živečih talcev in posmrtne ostanke 28 umrlih talcev, ki so jih pripadniki Hamasa po napadu na Izrael 7. oktobra 2023 odpeljali v Gazo.

Rafa, mejni prehod Rafa
Novice Pritiski so obrodili sadove

Preden je vojska potrdila identiteto še zadnjega pogrešanega talca, so iz kabineta izraelskega premierja sporočili, da bodo mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom ponovno odprli, ko bodo dobili posmrtne ostanke omenjenega talca. Ponovno odprtje prehoda Rafa je ključnega pomena za dostavo pomoči v Gazo.

Druga faza mirovnega načrta

Vrnitev posmrtnih ostankov še zadnjega talca odpira pot drugi fazi mirovnega načrta, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump. V okviru druge faze je predvidena razorožitev Hamasa in vzpostavitev tehnokratske uprave v Gazi. Del Trumpovega mirovnega načrta je tudi t. i. Odbor za mir, ki ga je ameriški predsednik ustanovil pretekli četrtek v švicarskem Davosu. Znotraj tega odbora bo deloval izvršni odbor za Gazo.

Gaza
Novice Otroci iz Gaze prvič po dveh letih dobili rekreacijske pripomočke. Pomagate lahko tudi vi.
Robert Golob
Novice Slovenija dela na pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu
Donald Trump
Novice Trump ustanovil Odbor za mir v Gazi, člane bo razkril kmalu
šola, Gaza
Novice Vrnitev otrok v šole v Gazi: učenje med ruševinami
Benjamin Netanjahu, Donald Trump
Novice Trump ob sprejemu Netanjahuja vztrajal pri razorožitvi Hamasa
Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve
Novice Tanja Fajon za nujno ukrepanje EU glede hudih humanitarnih razmer v Gazi
Hamas
Novice Hamas: Druga faza se ne more začeti, dokler okupator nadaljuje kršitve
Palestinci Donald Trump Benjamin Netanjahu Talci Hamas Gaza Izrael
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.