Avtor:
STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
19.25

Osveženo pred

10 minut

Napolijevo krilo Neres na bolniško

STA

David Neres | Foto Reuters

Foto: Reuters

Brazilski igralec sredine igrišča David Neres, ki je član italijanskega nogometnega prvoligaša iz Neaplja, je moral pod kirurški nož. Osemindvajsetletnega nogometaša so operirali zaradi poškodovanega gležnja. Operirali so ga v Londonu in bo vsaj dva meseca odsoten z igrišč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

David Neres, ki je v tej sezoni dosegel šest golov, je zaradi poškodbe izpustil dve tekmi, a se je pred dvema tednoma vrnil kot rezerva proti Parmi, le da je moral spet na prisilni počitek.

"V ponedeljek je David Neres v Londonu prestal operacijo levega gležnja. Operacija je bila popolnoma uspešna," so zapisali pri Napoliju.

