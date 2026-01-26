Ponedeljek, 26. 1. 2026, 19.25
10 minut
Napolijevo krilo Neres na bolniško
Brazilski igralec sredine igrišča David Neres, ki je član italijanskega nogometnega prvoligaša iz Neaplja, je moral pod kirurški nož. Osemindvajsetletnega nogometaša so operirali zaradi poškodovanega gležnja. Operirali so ga v Londonu in bo vsaj dva meseca odsoten z igrišč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
David Neres, ki je v tej sezoni dosegel šest golov, je zaradi poškodbe izpustil dve tekmi, a se je pred dvema tednoma vrnil kot rezerva proti Parmi, le da je moral spet na prisilni počitek.
"V ponedeljek je David Neres v Londonu prestal operacijo levega gležnja. Operacija je bila popolnoma uspešna," so zapisali pri Napoliju.
