Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
7.50

poškodba Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 rehabilitacija Lindsey Vonn

Lindsey Vonn končno doma, a pred njo je dolga pot

Lindsey Vonn | Foto Instagram/Lindsey Vonn

Foto: Instagram/Lindsey Vonn

Ameriška smučarka Lindsey Vonn, ki si je pred slabim mesecem na olimpijskem smuku v Cortini hudo poškodovala levo nogo in morala večkrat na operacijo, je končno doma.

"Dom, sladki dom," je 41-letna veteranka zapisala na družbenem omrežju Instagram, a hitro razkrila tudi manj svetle plati prihoda domov.

"Lepo je spet spati v svoji postelji … a zapeljati se skozi vhodna vrata brez Lea (pasjega prijatelja, ki je poginil dan po njenem padcu, op. p.), ki me je vedno pričakal, je bila zelo težka realnost. Realnost, ki sem jo morala sprejeti. Skupaj s številnimi drugimi težkimi resnicami, ki so še pred menoj, ko grem naprej …"

Zapisala je še, da je zdaj povsem osredotočena na terapijo in na to, da bo znova zdrava. "Čaka me težka in boleča pot, a vanjo vlagam vso svojo energijo, tako kot vedno. Vzeti si moram nekaj časa zase. Ko bom lahko, vam bom razkrila kakšno novost, a trenutno je moja prioriteta skrb zase. Kot vedno – hvala za vso ljubezen in podporo."

Še vedno vodilna v superveleslalomu

Lindsey Vonn, ki je letos blestela v hitrih disciplinah (kar sedemkrat se je zavihtela na stopničke, petkrat v smuku in dvakrat v superveleslalomu), je še vedno vodilna v skupnem seštevku smuka. Najbližja zasledovalka Emma Aicher zaostaja 94 točk in najverjetneje jo bo ujela. Do konca sezone so na sporedu še tri smukaške preizkušnje.

