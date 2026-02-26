Objestna vožnja: nalet dveh smučarjev, oba končala z izgubo zavesti

Novogoriški policisti so sporočili podrobnosti o sredini smučarski nesreči na smučišču Cerkno, kjer sta se poškodovala dva smučarja, eden huje. Starejši smučar je med prehitevanjem trčil v smučarko, kar je vodilo v hujši padec obeh.

Policisti Policijske postaje Idrija, ki so si ogledali kraj nesreče, so na terenu ugotovili, da je 67-letni smučar med smuko po progi Lom na zadnji strmini pred iztekom omenjene proge v levem zavoju začel prehitevati 30-letno smučarko in jo pri tem z zadnje strani zadel v desni bočni del.

Po trku sta oba smučarja padla in ostala brez zavesti. Smučarka je bila hudo poškodovana. Na kraju nesreče so posredovali reševalci na smučišču, reševalci Gorske reševalne službe Tolmin in dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik ter jima nudili prvo pomoč.

Kasneje so oba ponesrečena z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Kazen za objestno vožnjo

"Policisti Policijske postaje Idrija bodo zoper 67-letnega smučarja glede na vsa ugotovljena dejstva ustrezno ukrepali, saj je s hitro in objestno vožnjo ter neupoštevanjem določil Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1) ogrožal varnost ljudi na smučišču," so po dogodku sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

O smučarski nesreči je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožnega državnega tožilca v Novi Gorici.