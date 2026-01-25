Juventus nadigral Napoli, Milan do točke na Olimpicu

Vodilni Inter se je v 22. krogu Serie A na San Siru proti Pisi v 23. minuti znašel v zaostanku z 0:2, a nato s tremi goli v osmih minutah že do polčasa povedel s 3:2. Milanska zasedba je v zaključku drugega polčasa še trikrat zadela in vpisala zanesljivo zmago s 6:2. Med strelce se je vpisal tudi Lautaro Martinez in se z 12. golom še utrdil na vrhu lestvice strelcev. Nedelja je postregla z dvema poslasticama. Juventus je v Torinu odpravil branilce naslova iz Neaplja kar s 3:0, na Olimpicu pa sta se Roma in Milan razšla z 1:1.

Juventus, ki pod Lucianom Spallettijem kljub porazu v prejšnjem krogu proti Cagliariju kaže boljše predstave, je bil v prvem polčasu nevarnejši tekmec, imel nekaj priložnosti, prek Khephrena Thurama zadel tudi vratnico, edini gol pa je prispeval Jonathan David v 22. minuti. V drugem polčasu so Torinčani dokončali delo, neapeljsko mrežo sta zadela še Kenan Yildiz v 77. in Filip Kostić z nizkim strelom z 20 metrov v 86. minuti.

Kenan Yildiz je popeljal Juventus v 77. minuti v vodstvo z 2:0. Foto: Reuters

Milan in Roma sta se razšla brez zmagovalca. Goste iz Milana je v vodstvo v 62. minuti po podaji Hrvata Luke Modrića popeljal Belgijec Koni De Winter. Za prvi remi Rome v letošnji sezoni, za Milan je to že osmi, je bil z enajstmetrovke v 74. natančen Lorenzo Pellegrini.

Pred tem je Sassuolo z 1:0 odpravil Cremonese, Alieu Fadera je zadel že v tretji minuti, Atalanta je s 4:0 premagala Parmo, Gianluca Scamacca z bele pike in Marten de Roon sta zadela v prvem, Giacomo Raspadori in Nikola Krstović pa v drugem polčasu.

Genoa je pred domači gledalci ugnala Bologno, potem ko je Junior Messias zmagoviti gol dosegel 91. minuti. Bolonjska zasedba je od 56. minute igrala brez izključenega vratarja Lukasza Skorupskega.

Teniška zmaga Interja

Inter se je moral na domačem stadionu proti ekipi, ki se bori za obstanek, krepko potruditi za tri načrtovane točke. Gostje so namreč sredi prvega polčasa po dveh zadetkih Stefana Morea vodili z 2:0. Varovanci trenerja Cristiana Chivuja so že do odmora postavili stvari na svoje mesto. Piotr Zielinski z bele točke in Lautaro Martinez z glavo sta v razmaku dveh minut izenačila rezultat, Francesco Pio Esposito pa je v sodnikovem podaljšku poskrbel za vodstvo Interja.

Za visoko zmago Coma, ki se je v soboto začasno prebil na peto mesto, je dvakrat zadel Grk Anastasios Duvikas, po enkrat pa Hrvat Martin Baturina, Francoza Lucas Da Cunha in Maxence Caqueret ter Nemec Nicolas-Gerrit Kuhn.

Navijači Coma so lahko navdušeni nad predstavami svojih ljubljencev. Foto: Reuters

Cagliari je v glavnem mestu Toskane slavil z 2:1. Za šesto zmago zasedbe s Sardinije sta zaslužna Turek Semih Kilicsoy in Marco Palestra, za Fiorentino pa je častni gol dosegel Marco Brescianini. Na večerni sobotni tekmi sta se Lecce in Lazio razšla brez golov.

Udinese Sandija Lovrića, v tem trenutku edinega slovenskega legionarja v italijanskem prvenstvu, se bo v ponedeljek pomeril z Verono. Lovrić pri Videmčanih ne igra veliko, tako da bi lahko že v zimskem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje.

Italijansko prvenstvo, 22. krog:

Petek, 23. januar:

Sobota, 24. januar:

Nedelja, 25. januar:

Ponedeljek, 26. januar:

Lestvica: