Manchester City na severu visoko izgubil, Arsenal gostuje v Milanu

Zimskega premora je konec, nogometna liga prvakov se igra prvič v koledarskem letu 2026. Do konca ligaškega dela bo 36 udeležencev odigralo še dva kroga, tako da imajo klubi, ki si želijo zagotoviti evropsko pomlad, na voljo vse manj popravnih izpitov. Stoodstotni Arsenal skuša nadaljevati sanjski niz na San Siru pri Interju, branilec naslova PSG gostuje v Lizboni pri Sportingu, Alvaro Arbeloa je doživel ognjeni krst kot trener Reala v Evropi proti Monacu, klubu. Manchester City je gostoval na severu Evrope, kjer je z dvema goloma Kasperja Hogha sredi prvega polčasa z 2:0 vodil Bodo/Glimt in zmagal s 3:1.

prvi krog: torek, sreda, četrtek

drugi krog: torek, sreda

tretji krog: torek, sreda

četrti krog: torek, sreda

peti krog: torek, sreda

šesti krog: torek, sreda

Liga prvakov, ligaški del (sedmi krog):

Torek, 20. januar

Poslastica večera v Milanu

Arsenal so zadnji trening pred odhodom v Italijo opravili v Angliji. Foto: Reuters V poslastici večera se bosta na San Siru spopadla Inter in Arsenal. Topničarji so v izjemni formi. V ligi prvakov so še edini brez poraza, v šestih krogih so zbrali maksimalnih 18 točk, vodijo pa tudi v angleškem prvenstvu. Čeprav so na zadnjih dveh tekmah remizirali brez zadetkov proti Liverpoolu in Nottinghamu, se je najbližjim zasledovalcem godilo še slabše, tako da so Londončani utrdili prednost.

Inter, ki vodi v serie A in je v soboto v bližini Slovenije premagal Udinese (1:0), je v ligi prvakov izgubil dvakrat zapored. Če bi ostal brez vsega še danes, bi prvič v klubski zgodovini v največjem tekmovanju povezal tri zaporedne ničle. Arsenal na drugi strani niza zmage. Če upoštevamo le tekme ligaškega dela, je že pri desetih zaporednih zmagah, na omenjenih tekmah pa se je njegova mreža zatresla le trikrat. Na zadnjih petih tekmah se je vselej vpisal med strelce Brazilec Gabriel Martinelli.

Mbappe pogosto trese mrežo Monaca

Kylian Mbappe je kot najstnik navduševal v ligi prvakov tudi v dresu Monaca. Foto: Reuters Real Madrid bo gostil Monaco. Bele baletnike bo prvič v Evropi vodil Alvaro Arbeloa, na stadionu Santiago Bernabeu pa se bo predstavil klub, pri katerem je Kylian Mbappe prvič resneje opozoril nase. V sezoni 2016/17 je na devetih nastopih zbral šest zadetkov, nato pa v dresu PSG na 14 tekmah proti Monacu dosegel 11 zadetkov.

Poleg Mbappeja, najbolj vročega strelca v ligi prvakov tej sezoni, je v zasedbi Reala nekoč barve Monaca zastopal tudi Aurélien Tchouaméni. Monaco na zadnjih petih tekmah v ligi prvakov ni izkusil grenkobe poraza, ameriški napadalec Folarin Balogun pa se je trikrat zapored uvrstil na seznam strelcev. Pri gostih bo manjkal poškodovani zvezdnik Paul Pogba.

Liga prvakov, ligaški del (sedmi krog):

Torek, 20. januar

Sreda, 21. januar

