V prestolnici Grenlandije ostali brez elektrike

Grenlandska prestolnica Nuuk je v soboto zvečer ostala brez elektrike. Po navedbah energetskega podjetja Nukissiorfiit je do okvare v omrežju prišlo zaradi močnega vetra. Dodalo je, da je v teku ponovna vzpostavitev oskrbe z elektriko. Do zdaj so oskrbo obnovili v nekaterih delih mesta.

Mesto Nuuk, v katerem živi okoli 20 tisoč ljudi in ki se večinoma napaja iz hidroelektrarne, je brez elektrike ostalo okoli 22.30 po lokalnem času oziroma ob 1.30 po srednjeevropskem. Tri ure pozneje so oskrbo z elektriko obnovili v nekaterih predelih mesta.

Energetsko podjetje Nukissiorfiit je na omrežju Facebook zapisalo, da so močni vetrovi privedli do okvare in da je v teku ponovna vzpostavitev oskrbe z elektriko prek zasilne elektrarne.

Težave tudi z internetno povezavo

Prizadeta je bila tudi internetna povezava. Organizacija Netblocks, ki spremlja izpade internetnih povezav, je namreč poročala o znatnem upadu povezljivosti na Grenlandiji, zlasti v Nuuku.

Oglejte si še: