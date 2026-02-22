Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da ZDA na Grenlandijo pošiljajo bolniško ladjo. Napotitev je napovedal z besedami, da bodo na njej "poskrbeli za veliko bolnih ljudi, za katere tam ni poskrbljeno". Danski obrambni minister Troels Lund Poulsen je danes poudaril, da je to avtonomno dansko ozemlje ne potrebuje. Z Grenlandije so medtem sporočili, da so z ameriške podmornice evakuirali bolnega člana posadke.

Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na Truth Social zapisal, da bo v sodelovanju z guvernerjem Louisiane Jeffom Landryjem, ki je tudi posebni odposlanec ZDA za Grenlandijo, tja poslal veliko bolniško ladjo, ki bo "poskrbela za številne bolne ljudi, za katere ni oskrbe".

Trump je bolniško ladjo označil kot odlično in zapisal še: "Je na poti!!", medtem ko drugih podrobnosti ni navedel.

Danski obrambni minister: Grenlandci tega ne potrebujejo

Danski obrambni minister Troels Lund Poulsen je v odzivu na Trumpovo objavo povedal, da Danska nima informacij o bolniški ladji, ki bi plula na Grenlandijo. Poudaril je tudi, da Grenlandci prejemajo vso potrebno zdravstveno oskrbo.

"Na Grenlandiji ni potrebe po posebnem zdravstvenem posegu. Grenlandska vlada za to že danes skrbi, Danska pa bi posredovala, če bi bilo to treba," je dejal minister.

"Trump nenehno tvita o Grenlandiji. Torej je to nedvomno izraz nove normalnosti, ki se je uveljavila v mednarodni politiki," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ne da bi omenila Trumpove izjave, je danska premierka Mette Frederiksen danes na Facebooku zapisala, da je "srečna, da živi v državi, kjer je dostop do zdravstvenega varstva brezplačen in enak za vse". "Kjer zavarovanje ali premoženje ne določata, ali je nekdo deležen dostojne obravnave," je izpostavila in dodala, da enako velja na Grenlandiji.

Zaradi nedavnih vztrajnih Trumpovih groženj o priključitvi Grenlandije so sicer odnosi med zaveznicama v Natu že tako napeti. Dejanska napotitev ameriške bolniške ladje pa bi jih lahko znova zaostrila.

Evakuirali bolnega člana posadke ameriške podmornice

Nekaj ur pred Trumpovo objavo so v soboto z danskega poveljstva arktičnih sil sporočili, da je danska vojska z ameriške podmornice v vodah blizu Grenlandije v osrednjo bolnišnico v Nuuku evakuirala bolnega člana posadke, ki je potreboval nujno oskrbo. Na Facebooku zdravstvenega stanja člana posadke ali podrobnosti o misiji ameriške podmornice niso navajali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kje sta ameriški bolniški ladji?

Zaenkrat ni zares jasno, ali je ladja že na poti ali je Trump samo objavil namero o njeni napotitvi.

"Ne vemo, zakaj Donald Trump to napoveduje zdaj. Ne vemo, kaj s tem misli. Ne vemo, ali je bolniška ladja dejansko na poti proti Grenlandiji," pravi Jakob Krogh, dopisnik danske državne televizije iz ZDA.

Ameriška mornarica ima dve bolniški ladji: USNS Mercy in USNS Comfort. Po podatkih Marine Traffic je USNS Mercy trenutno zasidrana v ladjedelnici v ameriškem mestu Mobile. Po podatkih Vesselfinderja je bila USNS Comfort pred 17 dnevi prav tako zasidrana v istem mestu.

Bolniške ladje se običajno uporabljajo kot plavajoče in mobilne bolnišnice v bližini vojaških konfliktov, lahko pa tudi za humanitarno pomoč v primeru naravnih katastrof.

Na Grenlandiji, ki ima okoli 57 tisoč prebivalcev, imajo sicer v okviru brezplačnega javnega zdravstva pet regionalnih bolnišnic in osrednjo bolnišnico v prestolnici Nuuk za bolj zapletene zdravstvene primere. Nujne primere pa občasno prepeljejo na Dansko.