Grenlandska biatlonka odločna: Nikoli ne bom dirkala za ZDA!

V olimpijski Anterselvi se je v soju medijskih žarometov znašla tudi grenlandska biatlonka Uqalek Astri Slettemark. Pa ne zaradi rezultatov, temveč zaradi političnih napetosti, ki jih je z napovedjo zavzetja največjega otoka na svetu sprožil ameriški predsednik Donald Trump. "Nikoli ne bom dirkala za ZDA!" je odločna 24-letnica iz Nuuka, ki na olimpijskih igrah zastopa Dansko, živi pa v Lillehammerju na Norveškem.

Uqalek Astri Slettemark je najboljši izid v biatlonu dosegla leta 2023, ko je bila na posamični tekmi svetovnega pokala v Ruhpoldingu na Bavarskem 21. Včeraj je na najdaljši biatlonski tekmi zasedla 52. mesto, kar ni ravno razlog, da bi se znašla v središču medijskega zanimanja. A je v mešani coni biatlonskega stadiona v Anterselvi morala vseeno odgovarjati na številna vprašanja.

Politike in športa ni mogoče ločevati

Vse odkar je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bo zasedel Grenlandijo, je na nogah vsa Evropa. Tudi Slovenija je v znak solidarnosti na največji otok sveta poslala dva svoja vojaška časnika, zaradi napovedi se debatira o prihodnosti zavezništva Nato, zaradi mnogih neuravnovešenih dejanj Trumpove administracije je bil na otvoritveni slovesnosti v Milanu izžvižgan tudi njegov podpredsednik JD Vance, na ulicah lombardijske prestolnice so nato izbruhnili še protesti, podžgani zaradi prisotnosti ameriških agentov ICE v Italiji … Mnogi si želijo politiko in šport ločevati, a to ni mogoče. Tudi ameriški športniki se morajo zaradi dejanj svojega predsednika zagovarjati na prizoriščih olimpijskih iger.

Če pride do najhujšega, bo tekmovala za Dansko ali Norveško, kjer živi. Foto: Guliverimage

Nikoli za ZDA!

V luči tega je bilo seveda zanimivo slišati tudi mnenje predstavnice Grenlandije. V biatlonskem primeru zastopnice Danske, Uqalek Astri Slettemark. "Vsi vedo, da sem Grenlandka, Dansko pa na olimpijskih igrah zastopam zato, da pokažemo enotnost 'commonwealtha'," pravi 24-letnica iz Nuuka. "Nikoli ne bom dirkala za ZDA!" je odločno odgovorila na vprašanje, kaj bo, če Trump zasede njeno domovino. Če se zgodi invazija, bo tekmovala za Dansko ali Norveško, kjer živi.

Sicer pa Uqalek Astri izvira iz povsem biatlonske družine, tudi njena starša sta bila namreč biatlonca. Njen oče Øystein je za Dansko tekmoval na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010, njena mati Uiloq je Grenlandijo zastopala na svetovnem prvenstvu leta 2012 v Ruhpoldingu. Starša sta svoja otroka, Uqalek Astri ima tudi mlajšega brata Sondreja, že zelo zgodaj vozila na treninge in tekme ter ju tako navdušila nad tem športom. Sondre je v svetovnem pokalu debitiral leta 2023 in lani dirkal na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju, tudi on pa je član danske olimpijske biatlonske reprezentance v Anterselvi.

