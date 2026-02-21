Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
21. 2. 2026,
6.56

Osveženo pred

13 minut

Elektro Maribor Maribor izpad električne energije padavine sneg

Sobota, 21. 2. 2026, 6.56

13 minut

Na severovzhodu države bodo nadaljevali odpravljanje težav po sneženju

Avtorji:
R. K., STA

sneg v Mariboru | V petek so obilne padavine zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. | Foto PGD Bistrica ob Dravi/Facebook

V petek so obilne padavine zajele Štajersko, Pomurje in Koroško.

Foto: PGD Bistrica ob Dravi/Facebook

Na severovzhodu Slovenije bodo danes nadaljevali odpravljanje težav, ki jih je težek sneg povzročil predvsem na električnem omrežju. Odpravljanje poškodb bo po navedbah pristojnih trajalo več dni. Na pomoč bodo priskočile tehnične ekipe iz celotne Slovenije. Padavine so sicer po državi medtem ponehale.

Podrto drevje bodo ekipam pomagali odstranjevati tudi gasilci. A ponekod elektrike ne bo še nekaj dni, so v petek sporočili z Elektra Maribor. Brez elektrike je ostalo okoli 70.000 odjemalcev, v petek zvečer je bilo takšnih še okoli 35.000.

Agregatov zaradi varnosti ne priklapljajte sami

Na Elektro Maribor so opozorili, naj zaradi varnosti individualne agregate priklapljajo le pooblaščene osebe. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marko Lovše pa je pozval javnost, naj presodi, kdaj so klici na 112 nujni.

Ceste zaprte zaradi podrtega drevja

V Pomurju so v petek ponekod še pustili ceste zaprte, med drugim na relacijah Cankova - Kuzma, prehod Sotina in Petrovci - Kuzma, ker so drevesa sproti padala na cestišče, zato bodo danes zjutraj začeli z vzpostavljanjem prevoznosti.

Težak sneg povzročal težave

Obilne snežne padavine so v petek zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. Sneženje je povzročalo težave tudi v prometu. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili več kot 500 dogodkov, aktiviranih je bilo 531 gasilskih društev, ki so odstranjevala podrta drevesa s cestišč in objektov, črpala meteorno vodo in nudila pomoč pri izvleku vozil ter drugim pristojnim službam.

Elektro Maribor Maribor izpad električne energije padavine sneg
