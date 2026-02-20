Odpravljanje poškodb elektroenergetskega omrežja, ki jih je povzročilo današnje vremensko dogajanje na širšem območju severovzhodne Slovenije, bo po navedbah pristojnih trajalo več dni. Na območju Elektra Maribor je bilo zvečer brez elektrike še več kot 35 tisoč odjemalcev. Še vedno so težave v prometu, a zvečer naj bi padavine povsod ponehale.

Po besedah predsednice uprave Elektra Maribor Tatjane Vogrinec Burgar je prizadeto skoraj celotno njihovo oskrbno območje, ki sega od Koroške prek Maribora in Ptuja do Goričkega in Spodnjega Podravja. "Gre za res izredne težke razmere v celem sistemu," je dejala v večerni izjavi krizne skupine v Mariboru.

Zjutraj brez elektrike okoli 70 tisoč odjemalcev, do večera število več kot prepolovljeno

Težave za razliko od žleda leta 2014 niso razširjene po vsej državi, a za Elektro Maribor je tokrat obseg večji. Glavni razlog za moteno oskrbo je po besedah predsednice uprave sistemske narave, saj so zaradi snegoloma in padlih dreves poškodovani tudi visokonapetostni daljnovodi. Zjutraj je bilo brez elektrike okoli 70 tisoč odjemalcev, do večera jim je uspelo to število znižati za več kot polovico.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je napovedal, da bodo Elektru Maribor pri odpravljanju težav na pomoč priskočila tudi druga elektrodistribucijska podjetja. Na območju Elektra Celje je bilo zvečer po njegovih podatkih brez oskrbe z elektriko še okoli 1500 odjemalcev.

Kot je pojasnil minister Kumer, je v kratkem času padla velika količina snega, zaradi temperatur je bil sneg moker in težek, in to je vodilo do snegoloma, ki je poškodoval omrežje. Foto: STA

Kot je pojasnil, je v kratkem času padla velika količina snega, zaradi temperatur je bil sneg moker in težek, in to je vodilo do snegoloma, ki je poškodoval omrežje. Težavo pri odpravljanju okvar predstavlja tudi dejstvo, da je razširjeno po zelo velikem območju, ponekod so tudi težave z dostopom. "Pokazalo pa se je, da je treba vlagati v distribucijska omrežja. Za to smo v času naše vlade priskrbeli v okviru načrta za okrevanje in odpornost za skoraj sto milijonov evrov," je dodal.

Vogrinec Burgar je povedala, da so v Elektru Maribor v zadnjih treh letih potrojili vlaganja v distribucijsko omrežje, vlaganja pa bodo pospešeno nadaljevali.

Obetajo si, da nadaljnjega zaostrovanja razmer ne bo

Sneženje je proti večeru ponehalo, zato si obetajo, da ne bo nadaljnjega zaostrovanja razmer. Že od jutra so na terenu gasilci in drugi pripadniki civilne zaščite. V mariborskem regijskem centru za obveščanje so do 16. ure zabeležili več kot 800 klicev na pomoč in sprožili več kot 240 intervencij.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marko Lovše je javnost pozval, naj se na številko 112 zglasijo z zgolj nujnimi zadevami. Prav tako je pozval k previdnosti pri uporabi agregatov. "Vse razpoložljive ekipe bodo tudi v nadaljevanju, v koordinaciji s pristojnimi službami, usmerjene v čim hitrejšo ponovno vzpostavitev napajanja z električno energijo za prebivalce na prizadetih območjih," poudarjajo na Elektru Maribor.

Uporabnike prosijo za razumevanje in strpnost. Tistim, ki so zaradi poškodb omrežja brez električne energije in nimajo lastnih nadomestnih virov, svetujejo, da se za začasno oskrbo obrnejo na pristojne lokalne službe civilne zaščite, kjer bodo prejeli nadaljnja navodila in pomoč.

Številne težave v prometu

Sneženje, ki je minulo noč zajelo predvsem severozahodni in južni del države, je povzročalo težave tudi v prometu. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so čez dan zabeležili več kot 500 dogodkov, aktiviranih je bilo 531 gasilskih društev, ki so odstranjevala podrta drevesa iz cestišč in objektov, črpala meteorno vodo in nudila pomoč pri izvleku vozil ter drugim pristojnim službam. Največ dela so imeli gasilci na območju Regijskega centra Maribor (249), Ptuj (73), Murska Sobota (65), Slovenj Gradec (55) in Celje (47).

Zaradi snegoloma in podrtih dreves so bile še zvečer po podatkih Prometno-informacijskega centra zaprte ceste Ormož–Središče ob Dravi, Ljutomer–Ormož pri Ivanjkovcih, Dravograd–Trbonje, Radlje–Radeljski prelaz, Cankova–Kuzma, prehod Sotina in Petrovci–Kuzma. Še vedno so motnje v železniškem prometu.

Po napovedih vremenoslovcev naj bi zvečer padavine povsod ponehale. Trenutno še sneži v Murski Soboti, Lisci in v Novem mestu. V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov, opozarjajo na Agenciji RS za okolje.