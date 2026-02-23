Snežno neurje na severovzhodu ZDA ohromilo New York

Severovzhod ZDA je zajelo snežno neurje, zaradi česar je več zveznih držav razglasilo izredne razmere. Župan New Yorka Zohran Mamdani je zaradi močnega sneženja in vetra od nedelje zvečer do danes opoldne po krajevnem času razglasil prepoved vožnje po mestu, danes bodo zaprti tudi šole, gledališča in druge ustanove, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pričakovati je, da bo neurje z veliko količino snega, močnim vetrom in poplavami ob atlantski obali najhujše v zadnjem desetletju v večjem delu regije, poročajo ameriški mediji.

Opozorila pred snežnim neurjem so sicer izdali v večjem delu severovzhoda ZDA. Po poročanju britanskega BBC veljajo za okoli 59 milijonov prebivalcev. Po napovedih vremenoslovcev bi ponekod lahko zapadlo več kot 50 centimetrov novega snega.

V prizadeti regiji je po poročanju ameriške televizijske mreže CNN odpovedanih več kot 8.000 poletov, med drugim na letališčih v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji.

V New Yorku so po poročanju BBC izdali prvo opozorilo pred snežnim neurjem po devetih letih. V mestu naj bi po napovedih vremenoslovcev zapadlo od 50 do 60 centimetrov snega, temperature pa naj bi se spustile do minus šest stopinj Celzija.

Številne prepovedi, omejitve in odpovedi

Newyorški župan Zohran Mamdani je zaradi ekstremnih vremenskih razmer v mestu z 8,3 milijona prebivalcev odredil prepoved vožnje za avtomobile, tovornjake, skuterje in električna kolesa od nedelje zvečer do danes opoldne po krajevnem času. Izjema velja le za reševalce.

Na Broadwayu so danes odpovedane gledališke predstave. Tudi šole, mestne knjižnice in druge ustanove bodo danes zaprte. Mamdani je pozval ljudi, naj ne zapuščajo svojih domov.

Hkrati so newyorške oblasti opozorile na sprejemne centre v mestnih okrožjih, kjer lahko ljudje poiščejo zatočišče in se ogrejejo. Med snežnim neurjem, ki je New York zajelo januarja, je na ulicah mesta umrlo 19 ljudi.

"Ostanite doma!"

Opozorilo pred snežnim neurjem velja tudi v zvezni državi New Jersey. Tamkajšnja guvernerka Mikie Sherrill je prebivalce pozvala, naj si priskrbijo zaloge osnovnih živil in potrebščin, med neurjem pa ne zapuščajo domov. Tudi v New Jerseyju od nedelje zvečer zaradi močnega vetra in obilnega sneženja velja prepoved prometa.

Z območja poročajo o izpadih oskrbe z električno energijo. V New Jerseyju je brez elektrike več kot 20 tisoč ljudi. Po podatkih spletne strani PowerOutage.us je brez elektrike še več tisoč ljudi v Virginiji, Delawaru in Marylandu.

V Pensilvaniji je guverner Josh Shapiro prebivalcem svetoval, naj se izogibajo nepotrebnim potovanjem. Čeprav v prestolnici Washington ni pričakovati tako hudega neurja kot v New Yorku, bodo tudi v tem mestu danes zaprte šole. Zvezne vladne službe so sporočile, da lahko zaposleni zaradi vremenskih razmer vzamejo dopust ali delajo na daljavo.