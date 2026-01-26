Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez je v nedeljo dejala, da ima dovolj ukazov iz Washingtona, ki narekuje politiko v njeni državi od vojaške operacije v Caracasu in zajetja predsednika Nicolasa Madura v začetku leta. V državi so medtem po podatkih nevladne organizacije Foro Penal konec tedna osvobodili več kot sto političnih zapornikov.

"Naj venezuelska politika razreši naše razlike in notranje konflikte. Dovolj tujih sil," je v nagovoru naftnim delavcem v zvezni državi Anzoategui povedala Rodriguez in poudarila, da ima "dovolj ukazov iz Washingtona".

"Spoprijemanje s posledicami fašizma in ekstremizma je to republiko drago stalo," je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Izpustili več kot sto političnih zapornikov

Nevladna organizacija Foro Penal je medtem sporočila, da so venezuelske oblasti v nedeljo iz zaporov po vsej državi izpustile najmanj 104 politične zapornike, potem ko je v nedeljo poročala o le 80 izpuščenih.

Njen direktor Alfredo Romero je na omrežju X zapisal, da še preverjajo identiteto izpuščenih in da njihovo število še ni dokončno.

Oblasti v Caracasu so pod vodstvom začasne predsednice Rodriguez in pritiskom Washingtona začele izpuščati politične zapornike Madurovega režima. Vlada trdi, da so jih od decembra izpustili več kot 620, organizacija Foro Penal pa jih je v tem času naštela približno pol manj.

Venezuelsko nafto upravljajo ZDA

ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa so 3. januarja v Venezueli izvedle vojaško operacijo, med katero so zajele dolgoletnega predsednika Madura in njegovo ženo Cilio Flores ter ju odpeljale na sojenje v New York. Po operaciji, ki je v mednarodni skupnosti naletela na mešane odzive, je Trump napovedal ameriško upravljanje nafte izjemno bogate države, ki naj bi bo trajalo do izvedbe politične tranzicije.