Prevozniki iz štirih držav Zahodnega Balkana zaradi novih pravil EU blokirali mejne prehode

Avtoprevozniki iz Srbije, BiH, Črne gore in Severne Makedonije so opoldne s tovornjaki blokirali terminale za tovorni promet na mejnih prehodih proti schengenskemu območju. S protestom izražajo nezadovoljstvo nad novim sistemom nadzora vstopa in izstopa (EES) ter zahtevajo, da se jim omogoči daljše bivanje v EU.

Države schengenskega območja, tudi Slovenija, so oktobra za državljane tretjih držav na zunanjih mejah EU, mednarodnih letališčih in pristaniščih začele uvajati sistem EES, ki digitalno beleži vstope in izstope, podatke iz potnih listov, prstne odtise in fotografije obraza državljanov tretjih držav, ki v 29 evropskih držav vstopajo za krajše obdobje.

Prevozniki iz štirih držav zahtevajo spremembo novih pravil

Ker Bruselj do zdaj ni upošteval zahtev in predlogov za poenostavitev postopkov na mejah, so se prevozniki iz Srbije, BiH, Črne gore in Severne Makedonije odločili za blokado na mejah teh držav, kjer po poročanju regionalnih medijev blokirajo izključno terminale za tovorni promet. Združenja prevoznikov teh štirih držav Zahodnega Balkana zahtevajo spremembo novih pravil, saj imajo težave tudi z določilom, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v schengenskem prostoru bivajo največ 90 dni v obdobju šestih mesecev.

Protesti bodo po napovedih trajali, dokler ne bo izpolnjena zahteva, da se jim omogoči daljše bivanje v EU. "Kolegi v Srbiji so rekli, da bo protest trajal najmanj sedem dni (...) Vztrajali bomo do izpolnitve zahtev, dokler nekdo iz Evropske komisije, ki je pristojna, tega ne vzame resno in nas ne povabi za pogajalsko mizo," je za N1 BiH povedal prevoznik iz BiH Amir Hadžidedić.

To sporoča Evropska komisija

Iz Evropske komisije so danes sporočili, da se zavedajo skrbi prevoznikov na Zahodnem Balkanu. Poudarili so, da pozorno spremljajo razmere in so v stiku s partnerskimi državami na Zahodnem Balkanu, ter zagotovili, da ima to vprašanje polno pozornost komisije in da delo na tem področju že poteka.

Pojasnili so še, da je namen novega sistema zagotoviti boljše izvajanje obstoječih pravil ter boljše in sistematično odkrivanje nepravilnih praks. Obenem pa so dodali, da sistem ne uvaja nobenih novih predpisov niti novih zahtev glede dolžine bivanja v schengenskem območju.

Schengenska pravila po navedbah komisije že predvidevajo določeno prožnost za čezmejne delavce, se pa zavedajo, da za nekatere delavce obstaja potreba po bivanju v schengenskem območju več kot 90 dni v 180-dnevnem obdobju, kar vključuje tudi voznike tovornjakov. V sistemu EES sodelujejo vse članice EU razen Cipra in Irske ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.