Načrtovana informativna kampanja o dosežkih vlade ob koncu mandata je po mnenju podpredsednika vlade Mateja Arčona nekaj povsem normalnega, način, ki ga je izbral vladni urad za komuniciranje (Ukom), pa je zelo transparenten. NSi, ki zaradi tega zahteva sejo komisije DZ za nadzor javnih financ, je očital "čisto navadno politikantstvo".

"Škoda, da živijo od bolečin zaradi naših uspehov, ki jih je veliko," je Arčon dejal v izjavi za medije v odzivu na zahtevo NSi za sklic seje komisije DZ za nadzor javnih financ zaradi poziva k oddaji ponudbe za izdelavo načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade, ki ga je objavil Ukom. Arčon je poudaril, da je vlada redno prisotna na terenu in da jim tako župani kot drugi pogosto sporočajo, da "toliko, kolikor je ta vlada v tem mandatu naredila, ni še nobena doslej".

Arčon o očitkih poslanca NSi

Na očitek poslanca NSi Aleksandra Reberška, da gre za zastonj volilno kampanjo treh vladnih strank, je Arčon odgovoril, da bo vsaka politična stranka, ki bo stopila v volilno tekmo, predstavljala program za naprej. Po njegovih besedah pa je prav, da kot vladna koalicija do začetka volilne kampanje pripravijo "skupek vseh dosežkov po regijah in po posameznem resorju, da ljudje vidijo, koliko dobrega je bilo narejenega v zadnjem mandatu". Ob tem je napovedal še, da bodo javnost obvestili, ko bo znan izbrani ponudnik.

Glede podobne poteze prejšnje vlade, ki je ob koncu mandata predstavila dosežke v tiskani obliki, je dejal, da so vodili različne kampanje na različne načine. "Naša kampanja bo digitalna, strošek je znan, je tudi javno objavljen, tako da se ve, za kakšno ceno in kaj bomo pravzaprav naredili," je pojasnil. To se mu zdi čisto razumljivo, finančno pa ni "preveč razsipavanja našega državnega denarja".

Arčon Reberšku: Gre za čisto politikantstvo

Na vprašanje, koliko sredstev je za tiskano predstavitev dosežkov porabila prejšnja vlada, je odgovoril, da ne ve, ali je sploh objavila tako namero, "očitno so to izpeljali na drugačne načine javnega naročanja". "Če bodo ti stroški znani, vam jih bo Ukom tudi posredoval," je dodal.

Na očitke o neuvrstitvi predloga zakona o skladu za redke bolezni na dnevni red januarske redne seje DZ pa je Arčon odvrnil, da ti ne morejo leteti na vlado, saj gre za poslanski zakon. Po njegovih informacijah bo DZ zakon obravnaval na izredni seji. "Kot poslanec bi seveda to lahko vedel, tako da je še en dokaz več, da gre za čisto politikantstvo," je odvrnil Reberšku.

"S to predkampanjo želimo opozoriti na naše delo"

Arčon se je dotaknil tudi plakatne kampanje Slovenija naprej, v okviru katere izpostavljajo dosežke vlade. Na vprašanje, zakaj na plakatih kot naročnik ni označena Svoboda, je odgovoril, da je na njih QR-koda, ki bralce usmeri na spletno stran, kjer so dostopni vsi podatki. "V bistvu želimo s to predkampanjo opozoriti na naše delo, na naše dosežke do uradne kampanje, ki pa bo usmerjena v projekte za prihodnost," je pojasnil.

Na očitke, da bi lahko šlo za kršitev zakonodaje, ker organizator kampanje ni označen, pa je odgovoril, da so preučili, kako in na kakšen način lahko komunicirajo. "Prav je, da se komunicira z zelo jasnimi in konkretnimi podatki, ki temeljijo na podlagi statističnih, dokazljivih rezultatov, tako da tu pravzaprav ne vidim nič spornega, saj opozicija že skoraj ves mandat izvaja zelo zavajajočo kampanjo," je dodal.