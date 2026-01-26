Specializirano državno tožilstvo (SDT) je že sprejelo odločitev, kaj bo storilo z ovadbo poslancev NSi zaradi suma zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Kakšna je, na SDT še ne razkrivajo, saj je treba pred tem ugotoviti, ali bo za poslance veljala poslanska imuniteta, so za STA sporočili s SDT.

Policijska uprava Maribor je namreč v začetku julija lani na SDT vložila kazensko ovadbo proti štirim osebam. Očitajo jim zlorabo položaja. Gre za takratne poslance NSi Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars.

Na seznamu je bil tudi nekdanji prvi mož Darsa Valentin Hajdinjak

Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi, med njimi tudi številka nekdanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka. Tonin je sicer že tedaj v izjavah za medije zanikal zlorabo nadzora Knovsa, vladajoči koaliciji pa očital zlorabo policije. Postopki glede morebitnega uveljavljanja poslanske imunitete so po informacijah SDT že v teku.

Poslanec NSi Aleksander Reberšek na današnji novinarski konferenci ni odgovoril na vprašanje, ali bodo omenjeni poslanci uveljavljali poslansko imuniteto. Premierju Robertu Golobu je očital, da si je "za pregon opozicije podredil ne samo policije, ampak tudi organe pregona". "V volilno kampanjo se je več kot očitno vpletel tudi del tožilstva, poleg levih nevladnikov," je dejal.

Obtožnica ali sodna preiskava?

Kot je v soboto za portal N1 navedel strokovnjak za kazensko pravo z mariborske pravne fakultete Miha Šepec, je iz odgovora tožilstva mogoče sklepati, da se je tožilstvo odločilo za kazenski pregon. "Če imajo dovolj dokazov, potem lahko vložijo obtožnico, če jih nimajo, pa lahko zahtevajo sodno preiskavo," je dodal Šepec. Več pravnih strokovnjakov pa je po navedbah N1 zatrdilo, da je bolj verjetno, da bi SDT vložilo zahtevo za sodno preiskavo, kot da bi že vložilo neposredno obtožnico.

Predsednik NSi in poslanec Jernej Vrtovec je za N1 zatrdil, da dopisa, v katerem bi ga tožilstvo spraševalo o morebitnem uveljavljanju poslanske imunitete, ni prejel. Predsednik Knovsa in poslanec NSi Žakelj pa je za N1 prejem takšnega dopisa potrdil in dodal, da se na poslansko imuniteto ne namerava sklicevati, čeprav iz vprašanja tožilstva sklepa, da bo šla zadeva naprej.

Ovadeni poslanci bodo vpogledali v spis

Žakelj je namreč prepričan, da imen oseb, za katere je skupina Knovsa na Generalni policijski upravi (GPU) preverjala, ali jim policija prisluškuje, ni razkril nihče iz komisije, ampak so v javnost prišla iz policije. "To je kriminal, izdajanje teh podatkov bi nas moralo resnično skrbeti," je za N1 dejal Žakelj. Ovadeni poslanci pa lahko vpogledajo v spis, kar bodo po Žakljevih besedah tudi storili.