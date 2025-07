Knovs: Matej Tonin nima prav

Trditve evropskega poslanca in predsednika NSi Mateja Tonina, da podatek o tem, ali nekomu organi pregona prisluškujejo, ni tajen, niso pravilne. To po poročanju Dnevnika trdijo v komisiji državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), katere član je bil tudi Tonin in v sklopu katere je novembra 2023 skupaj s poslanskimi kolegi (tedaj še kot poslanec slovenskega parlamenta) opravil sporni nenapovedani pregled dela policije.

Pri Knovsu so za Dnevnik tudi poudarili, da se nadzorovane osebe – če za to same izrazijo željo – obvesti le v primerih, ko so ugotovljene nezakonitosti. V tem mandatu državnega zbora Knovs o tem sicer ni obvestil še nikogar.

Za kaj pravzaprav gre?

Pred tedni je izbruhnila afera, da naj bi Matej Tonin leta 2023 zlorabil položaj poslanca in člana Knovsa ter na policiji v sklopu nenapovedanega pregleda preverjal, ali možje v modrem med drugim prisluškujejo tudi nekdanjemu podpredsedniku NSi in nekdanjemu predsedniku uprave Darsa Valentinu Hajdinjaku, tajniku NSi Robertu Ilcu in podpredsedniku stranke Jerneju Vrtovcu

Tonin naj bi takoj po odhodu iz prostorov policije v skupino v aplikaciji Signal – člani katere naj bi bili tudi Hajdinjak, Ilc in Vrtovec – zapisal, da nobenemu od omenjenih policija ne prisluškuje. Zaradi tega ga je doletela kazenska ovadba specializiranega državnega tožilstva.

Tonin se je v zadnjih tednih na ovadbo odzival različno. Motivacijo tožilstva je iskal v vrstah vladajoče politike, govoril je, da je bilo vse zakonito, med drugim pa je tudi trdil, da podatek o tem, ali nekomu organi pregona prisluškujejo, ni tajen. Kot danes poroča Dnevnik, tudi ta argument Tonina očitno ni resničen.