Znanci pogrešajo 58-letnika iz Ljubljane. Ste ga videli? Policija prosi za pomoč.

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, srednje postave, blede polti, sivih las s plešo, ima neurejeno kratko brado ter več tetovaž. Nazadnje je bil oblečen v kavbojke, kratko majico z vojaškim vzorcem, črn brezrokavnik, obute je imel črne čevlje. Znanci so ga nazadnje videli 4. avgusta na območju Ljubljane. Ker pogrešanega z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija prosi javnost za informacije.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.