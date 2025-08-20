Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
20. 8. 2025,
18.48

Ljubljana pogrešane osebe iskana oseba policija pogrešani

Sreda, 20. 8. 2025, 18.48

Znanci pogrešajo 58-letnika iz Ljubljane. Ste ga videli? Policija prosi za pomoč.

Avtor:
A. P. K.

Darko Arlič, pogrešani | Pogrešanega so nazadnje videli 4. avgusta na območju Ljubljane. | Foto PU Ljubljana

Pogrešanega so nazadnje videli 4. avgusta na območju Ljubljane.

Foto: PU Ljubljana

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da znanci pogrešajo 58-letnega Darka Arliča iz Ljubljane.

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, srednje postave, blede polti, sivih las s plešo, ima neurejeno kratko brado ter več tetovaž. Nazadnje je bil oblečen v kavbojke, kratko majico z vojaškim vzorcem, črn brezrokavnik, obute je imel črne čevlje. Znanci so ga nazadnje videli 4. avgusta na območju Ljubljane. Ker pogrešanega z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija prosi javnost za informacije.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Ljubljana pogrešane osebe iskana oseba policija pogrešani
