Pogrešajo 86-letnika iz Kranjske Gore. Policija prosi za pomoč.

andrej_arih_pogresani | Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, čokate postave in sivih kratkih las. | Foto policija

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, čokate postave in sivih kratkih las.

Foto: policija

Policijo so v petek okoli 20.40 obvestili o pogrešanem 86-letnem Andreju Arihu iz Kranjske Gore, so sporočili s Policijske postaje Kranjska Gora.

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, čokate postave in sivih kratkih las. Oblečen naj bi bil po vsej verjetnosti v zeleno polo majico in temni spodnji del trenirke. Obut naj bi bil v natikače Crocs. S seboj naj bi imel moder nahrbtnik. Oseba težko hodi. Nazadnje je bil viden v četrtek, 7. avgusta 2025, okoli 11. ure na domačem naslovu v Kranjski Gori, ko se je z avtobusom vrnil z Jesenic. Od takrat naprej ga svojci niso več videli. Živi sam, so sporočili s policije.

Ker oseba z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija prosi javnost za pomoč.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranjska Gora, telefon 04/582 07 00 ali pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200, so zapisali na Policijski upravi Kranj.

