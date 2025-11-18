Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
18. 11. 2025,
13.47

Torek, 18. 11. 2025, 13.47

45 minut

Ste ga kje videli? Pogrešajo tega 33-letnika.

Domen Roj, Celje, pogrešani, pogrešana oseba, moški | Policija je sprožila iskalno akcijo za pogrešanim 33-letnikom iz Celja. | Foto PU Celje

Policija je sprožila iskalno akcijo za pogrešanim 33-letnikom iz Celja.

Foto: PU Celje

Celjski policisti so sporočili, da pogrešajo 33-letnega Domna Roja iz Celja.

Domen Roj je visok okoli 185 centimetrov, je vitke postave in ima kratke svetlorjave lase.

Ko so ga zadnjič videli, je imel oblečeno vzorčasto trenirko, modro bundo in črno kapo.

Vse, ki so ga opazili ali vedo, kje bi lahko bil, policisti prosijo za informacije. Sporočijo jih lahko na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.

