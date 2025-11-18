Ste ga kje videli? Pogrešajo tega 33-letnika.

Celjski policisti so sporočili, da pogrešajo 33-letnega Domna Roja iz Celja.

Domen Roj je visok okoli 185 centimetrov, je vitke postave in ima kratke svetlorjave lase.

Ko so ga zadnjič videli, je imel oblečeno vzorčasto trenirko, modro bundo in črno kapo.

Vse, ki so ga opazili ali vedo, kje bi lahko bil, policisti prosijo za informacije. Sporočijo jih lahko na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, na interventno številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.