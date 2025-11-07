Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
7. 11. 2025,
10.07

iskalna akcija policija Novo mesto Metlika moški pogrešani

Petek, 7. 11. 2025, 10.07

Iz občine Metlika izginil 76-letni moški

Na. R.

Ivan Kobe, pogrešani, moški, Metlika, Želebej | Policija že nekaj časa išče pogrešanega moškega iz okolice Metlike. | Foto PU Novo mesto

Policija že nekaj časa išče pogrešanega moškega iz okolice Metlike.

Foto: PU Novo mesto

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da od 28. oktobra pogrešajo 76-letnega Ivana Kobeta iz Želebeja v občini Metlika.

Po do zdaj zbranih obvestilih in ugotovitvah naj bi Ivan Kobe peš odšel v Metliko, od tam pa naj bi se z vlakom odpeljal do Ljubljane in naprej z avtobusom proti Bohinju.

Pogrešani je vitke postave in visok 165 centimetrov, so še navedli pri policiji.

Vse, ki bi ga opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosijo, da to sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

