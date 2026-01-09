Slovenski nogometaš Nino Milić bo v nadaljevanju sezone igral za Karvino, je češki klub sporočil na spletni strani. Milić je bil nazadnje član Domžal, ki se spopadajo z velikimi finančnimi težavami. Vrste Mure, ki prav tako pluje v nemirnih finančnih vodah, pa je okrepil Ivan Borna Jelić Balta.

Enaindvajsetletni Nino Milić bo v nadaljevanju sezone igral za Karvino, ki je na lestvici češkega prvenstva peta z 32 točkami. Na vrhu je še neporažena Slavia iz Prage s 45.

Milić se bo v slačilnici Karvine pridružil rojaku Roku Štormanu, klub pa je, po zapisu na spletni strani, iskal prav profil igralca za levo stran igrišča, kot je Milić.

"Iskreno nisem dolgo razmišljal o ponudbi iz češke lige, saj gre za precej večjo kakovost lige, kot je naša slovenska. Veselim se novega izziva, prilagajanje pa bo lažje, saj je del kluba tudi Rok Štorman," je v izjavi za klub dejal vsestranski branilec Milić.

Siceršnji otrok Maribora je k Domžalam iz Celja prišel pred sezono 2024/25, v tej sezoni pa je za Domžale zaigral na 16 tekmah ter dosegel po gol in podajo.

Domžale so med drugim zapustili tudi Luka Dovžan Karahodžić, Konstantinos Cogas, Lukas Hempt, Luka Mlakar, Rene Rantuša Lampreht in Rene Hrvatin.

Že pred tem se je v zimskem prestopnem roku na Češko preselil donedavni član Celja in nekdanji nogometaš Domžal Danijel Šturm. Tam je okrepil vrste Sigme Olomouca.

Iz Mure pa so na družbenih omrežjih sporočili, da bo do konca sezone 2026/27 zanjo igral Ivan Borna Jelić Balta. Nazadnje je bil izkušeni hrvaški vezist član Kopra, s katerim se je sporazumno razšel. V dresu slednjega je zbral 89 nastopov in dosegel sedem golov.

Jelić Balta se je soigralcem že pridružil na pripravah v turški Antalyi.

V Mursko Soboto, ki so jo zapustili Florijan Raduha, ta je odšel k Aluminiju, Robert Murić, Roman Pasevič in Marko Mrvaljević, sta sicer prišla še Vanja Kulenović in Žiga Fermišek.

Dres Koprčanov ob Jeliću Balti in Damjanu Boharju ne bodo več nosili Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk in Muhamed Šahinović. Za zdaj so Primorci potrdili eno okrepitev, in sicer je to novinec bočni branilec Scotty Sadzoute, reprezentant Madagaskarja.

