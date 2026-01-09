Učitelj verouka zaradi posnetkov spolne zlorabe otrok obsojen na zaporno kazen

Škofjeloški učitelj verouka in novinar Janez Porenta je bil zaradi posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok in prometa z njimi danes obsojen na tri leta in osem mesecev zaporne kazni, poroča Dnevnik. Obtoženi je krivdo delno priznal, med hišno preiskavo pa naj bi v njegovi kleti preiskovalci našli več kot šest tisoč datotek s posnetki spolne zlorabe otrok.

Zaradi občutljive tematike in vpletenosti mladoletnih otrok je sojenje na kranjskem okrožnem sodišču potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen.

Posnetke naj bi delil na temnem spletu

Hišno preiskavo, med katero so na treh računalnikih v kleti družinske hiše našli 6.727 datotek s posnetki spolne zlorabe otrok, so preiskovalci opravili novembra 2024, Porenta pa je v priporu od oktobra lani. Po poročanju časnika naj bi bili na posnetkih predpubertetni in pubertetni otroci obeh spolov v spolnih položajih, hkrati pa tudi posnetki spolnih odnosov otrok z odraslimi. Posnetke naj bi Porenta delil na temnem spletu.

Obtoženemu so očitali, da je posedoval tudi neprimerne fotografije lastnih otrok, a je sodnica izpostavila, da te fotografije niso sporne. Njegovi štirje otroci skupaj z mamo sicer očeta v priporu redno obiskujejo, še navaja Dnevnik.

Po njihovih neuradnih informacijah je tožilka Manca Klun Vlah za obtoženega predlagala štiriletno zaporno kazen, njegov zagovornik Žiga Podobnik pa pogojno kazen. Sodnica Maja Trček je Porenti pripor podaljšala, odredila pa je še zaseg vseh treh računalnikov in na tisoče datotek.