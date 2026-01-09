Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
9. 1. 2026,
13.18

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zapor učitelj verouk Škofja Loka sojenje

Petek, 9. 1. 2026, 13.18

30 minut

Učitelj verouka zaradi posnetkov spolne zlorabe otrok obsojen na zaporno kazen

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zloraba otrok | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Škofjeloški učitelj verouka in novinar Janez Porenta je bil zaradi posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok in prometa z njimi danes obsojen na tri leta in osem mesecev zaporne kazni, poroča Dnevnik. Obtoženi je krivdo delno priznal, med hišno preiskavo pa naj bi v njegovi kleti preiskovalci našli več kot šest tisoč datotek s posnetki spolne zlorabe otrok.

Zaradi občutljive tematike in vpletenosti mladoletnih otrok je sojenje na kranjskem okrožnem sodišču potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen. 

Posnetke naj bi delil na temnem spletu

Hišno preiskavo, med katero so na treh računalnikih v kleti družinske hiše našli 6.727 datotek s posnetki spolne zlorabe otrok, so preiskovalci opravili novembra 2024, Porenta pa je v priporu od oktobra lani. Po poročanju časnika naj bi bili na posnetkih predpubertetni in pubertetni otroci obeh spolov v spolnih položajih, hkrati pa tudi posnetki spolnih odnosov otrok z odraslimi. Posnetke naj bi Porenta delil na temnem spletu.

Obtoženemu so očitali, da je posedoval tudi neprimerne fotografije lastnih otrok, a je sodnica izpostavila, da te fotografije niso sporne. Njegovi štirje otroci skupaj z mamo sicer očeta v priporu redno obiskujejo, še navaja Dnevnik.

Po njihovih neuradnih informacijah je tožilka Manca Klun Vlah za obtoženega predlagala štiriletno zaporno kazen, njegov zagovornik Žiga Podobnik pa pogojno kazen. Sodnica Maja Trček je Porenti pripor podaljšala, odredila pa je še zaseg vseh treh računalnikov in na tisoče datotek.

Nasilje. Pedofilija. Posilstvo. Zloraba.
Novice Obtožnica zoper škofjeloškega učitelja verouka že na sodišču
Spolne zlorabe otrok, žalost, otrok, nasilje
Novice Policija kazensko ovadila otroškega animatorja in učitelja verouka
zapor učitelj verouk Škofja Loka sojenje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.