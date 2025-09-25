Obtožnica zoper škofjeloškega učitelja verouka že na sodišču

Tožilstvo je na kranjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper škofjeloškega učitelja verouka, pri katerem so policisti našli posnetke spolnih zlorab otrok, piše Dnevnik. Tako s policije kot prijavne točke centra za varnejši internet Spletno oko opozarjajo, da beležijo vse več zlorab otrok na spletu.

Obtožnica zoper škofjeloškega učitelja verouka je vložena, so potrdili na kranjskem okrožnem sodišču, vendar še ni znano, kdaj bo razpisan predobravnavni narok.

Po razkritju Dnevnika letos poleti, naj bi policija Škofjeločana zaradi posesti in posredovanja posnetkov spolnih zlorab otrok kazensko ovadila že sredi poletja. Nekdanji učitelj verouka iz Škofje Loke sicer službuje kot novinar, v preteklosti pa je deloval tudi kot otroški animator in pisal otroško poezijo.

Kazenski postopek so na tožilstvu sprožili zaradi suma kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki je prikazovalo mladoletne osebe ali njihove realistične podobe. Grozi mu do osem let zapora.

Število posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu narašča, opozarja policija. Najpogosteje v zvezi s spolno nedotakljivostjo otrok obravnavajo spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, ter prikazovanje, izdelava in posest pornografskega gradiva.