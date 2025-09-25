Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
25. 9. 2025,
11.29

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Četrtek, 25. 9. 2025, 11.29

1 ura, 26 minut

Obtožnica zoper škofjeloškega učitelja verouka že na sodišču

Nasilje. Pedofilija. Posilstvo. Zloraba. | Kazenski postopek so na tožilstvu sprožili zaradi suma kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki je prikazovalo mladoletne osebe ali njihove realistične podobe. Osumljencu grozi do osem let zapora. | Foto Shutterstock

Kazenski postopek so na tožilstvu sprožili zaradi suma kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki je prikazovalo mladoletne osebe ali njihove realistične podobe. Osumljencu grozi do osem let zapora.

Foto: Shutterstock

Tožilstvo je na kranjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper škofjeloškega učitelja verouka, pri katerem so policisti našli posnetke spolnih zlorab otrok, piše Dnevnik. Tako s policije kot prijavne točke centra za varnejši internet Spletno oko opozarjajo, da beležijo vse več zlorab otrok na spletu.

Obtožnica zoper škofjeloškega učitelja verouka je vložena, so potrdili na kranjskem okrožnem sodišču, vendar še ni znano, kdaj bo razpisan predobravnavni narok. 

Po razkritju Dnevnika letos poleti, naj bi policija Škofjeločana zaradi posesti in posredovanja posnetkov spolnih zlorab otrok kazensko ovadila že sredi poletja. Nekdanji učitelj verouka iz Škofje Loke sicer službuje kot novinar, v preteklosti pa je deloval tudi kot otroški animator in pisal otroško poezijo.

Kazenski postopek so na tožilstvu sprožili zaradi suma kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki je prikazovalo mladoletne osebe ali njihove realistične podobe. Grozi mu do osem let zapora.

Število posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu narašča, opozarja policija. Najpogosteje v zvezi s spolno nedotakljivostjo otrok obravnavajo spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, ter prikazovanje, izdelava in posest pornografskega gradiva.

Novice Policija kazensko ovadila otroškega animatorja in učitelja verouka
Nasilje. Pedofilija. Posilstvo. Zloraba.
Novice Europol: Zaradi širjenja z umetno inteligenco ustvarjene otroške pornografije prijeli 25 ljudi
chat control, nadzor nad komunikacijo
Novice Zaradi spolnih zlorab otrok na spletu množičen nadzor nad vsemi elektronskimi sporočili?
Papež Leon
Novice Papež: Ne prikrivajte neprimernega ravnanja duhovnikov
