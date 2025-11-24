Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
16.43

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
varnost policija mladoletnik železnica Celje

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 16.43

14 minut

Ogrožanja varnosti na železnicah v Celju osumljen mladoletnik

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
železniški tiri SŽ | "Mladoletnik je osumljen, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju nastavil različne predmete," so sporočili s Slovenskih železnic | Foto Ana Kovač

"Mladoletnik je osumljen, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju nastavil različne predmete," so sporočili s Slovenskih železnic

Foto: Ana Kovač

Celjski kriminalisti so prejšnji teden odvzeli prostost starejšemu mladoletniku, ki ga sumijo, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju nastavil različne predmete ter s tem ogrozil življenja in varnost železniškega prometa. Podrobnosti bo Policijska uprava Celje predstavila v torek.

Na železniškem omrežju po državi se v zadnjih mesecih vrstijo incidenti. Celjski policisti so o primeru, ko je neznanec na tire nastavil več različnih predmetov, nazadnje poročali prejšnji teden. Na progi med Celjem in Žalcem so na tirih našli kolo, mizo, stol in vrtno garnituro.

Prostost so mu odvzeli prejšnji teden

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Celje, ogrožanja življenja in varnosti železniškega prometa sumijo starejšega mladoletnika, ki naj bi predmete na železniške tire postavil trikrat. Prostost so mu odvzeli prejšnji teden, sumijo pa ga treh kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. "Mladoletnik je osumljen, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju nastavil različne predmete," so zapisali v vabilu na torkovo izjavo, na kateri bodo predstavili podrobnosti.

Samo v zadnjih nekaj dneh pa so o incidentih poročali z železniške postaje Grahovo na bohinjski progi, kjer je neznanec namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice, v soboto pa je neznanec na železniško progo med Postojno in Rakekom nastavil več skal, s kamni napolnjeni vedri in lesen prag.

V Slovenskih železnicah tovrstno početje ostro obsojajo. Direktor družbe SŽ - Potniški promet Miha Butara je poudaril, da ne gre za "neko navadno nevestnost, gre za načrtno možnost poškodovanja drugih ljudi". "Ne gre torej zgolj za škodo ali potencialno škodo na voznem parku SŽ. Ljudje, ki to počnejo, dejansko ogrožajo življenja vseh potnikov, in tukaj je šlo to čez vse meje dobrega okusa," je izpostavil v izjavi prejšnji teden.

železnica
Novice Nov nevaren primer vandalizma na železniških tirih
prehod proga železnica Zaloška cesta
Novice Prijeli tri osumljence na železniških tirih, prerezali so vodnike prometne signalizacije
prehod proga železnica Zaloška cesta
Novice Nov incident na železniških tirih
varnost policija mladoletnik železnica Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.