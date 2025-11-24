Celjski kriminalisti so prejšnji teden odvzeli prostost starejšemu mladoletniku, ki ga sumijo, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju nastavil različne predmete ter s tem ogrozil življenja in varnost železniškega prometa. Podrobnosti bo Policijska uprava Celje predstavila v torek.

Na železniškem omrežju po državi se v zadnjih mesecih vrstijo incidenti. Celjski policisti so o primeru, ko je neznanec na tire nastavil več različnih predmetov, nazadnje poročali prejšnji teden. Na progi med Celjem in Žalcem so na tirih našli kolo, mizo, stol in vrtno garnituro.

Prostost so mu odvzeli prejšnji teden

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Celje, ogrožanja življenja in varnosti železniškega prometa sumijo starejšega mladoletnika, ki naj bi predmete na železniške tire postavil trikrat. Prostost so mu odvzeli prejšnji teden, sumijo pa ga treh kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. "Mladoletnik je osumljen, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju nastavil različne predmete," so zapisali v vabilu na torkovo izjavo, na kateri bodo predstavili podrobnosti.

Samo v zadnjih nekaj dneh pa so o incidentih poročali z železniške postaje Grahovo na bohinjski progi, kjer je neznanec namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice, v soboto pa je neznanec na železniško progo med Postojno in Rakekom nastavil več skal, s kamni napolnjeni vedri in lesen prag.

V Slovenskih železnicah tovrstno početje ostro obsojajo. Direktor družbe SŽ - Potniški promet Miha Butara je poudaril, da ne gre za "neko navadno nevestnost, gre za načrtno možnost poškodovanja drugih ljudi". "Ne gre torej zgolj za škodo ali potencialno škodo na voznem parku SŽ. Ljudje, ki to počnejo, dejansko ogrožajo življenja vseh potnikov, in tukaj je šlo to čez vse meje dobrega okusa," je izpostavil v izjavi prejšnji teden.