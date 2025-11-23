Prijeli tri osumljence na železniških tirih, prerezali so vodnike prometne signalizacije

Ljubljansko policijsko upravo so sinoči obvestili, da so na železniški povezavi med Grosupljem in Kočevjem, pri Velikem Mlačevem, prekinjeni vodniki prometne signalizacije. Na kraju so prijeli tri osumljence.

Policisti so po do zdaj zbranih obvestilih ugotovili, da so trije osumljenci prerezali vodnike in jih nameravali ukrasti.

"Taka dejanja so nedopustna in pomenijo ogrožanje potniškega in tovornega železniškega prometa. Na mestih, kjer železnica prečka cesto pa tudi nevarnost za udeležence v cestnem prometu, saj se lahko v teh primerih zgodi nedelovanje signalizacije, ki ureja promet na križanjih železnice in cest," so ob tem opozorili pri ljubljanski policijski upravi.

Hkrati pri policiji tudi pozivajo vse, ki bi zaznali karkoli nenavadnega ob železniški trasi ali na železniških postajah, da o tem takoj obvestijo policijo na 113, regijski center za obveščanje na 112 ali Slovenske železnice.