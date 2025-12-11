Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
19.57

Osveženo pred

57 minut

Četrtek, 11. 12. 2025, 19.57

57 minut

Ženska z ukradenim plovilom trčila v ograjo mosta Rialto

Avtorji:
A. P. K., STA

most Rialto, Benetke | Italijanski lokalni mediji so poročali, da naj bi bila 20-letnica stara znanka policije. | Foto Guliverimage

Italijanski lokalni mediji so poročali, da naj bi bila 20-letnica stara znanka policije.

Foto: Guliverimage

Dvajsetletna ženska je v Benetkah danes dopoldne ukradla s paketi naložen dostavni čoln, ki je bil privezan ob obali Velikega kanala. Po nekaj metrih vožnje je izgubila nadzor nad njim in trčila v ograjo, ki je del območja znamenitega mosta Rialto. Policija jo je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA že aretirala zaradi kraje.

Zakaj je ženska ukradla plovilo in z njim poskušala pobegniti, organi pregona še preiskujejo.

Italijanski lokalni mediji so poročali, da naj bi bila 20-letnica stara znanka policije.

Prav tako preverjajo, koliko od paketov, ki so ob trčenju v ograjo padli v vodo, je bilo poškodovanih oz. ali jih bo kljub temu mogoče dostaviti naslovnikom. Med paketi naj bi bila tudi božična darila, je poročala APA.

Pristojni še ugotavljajo oceno škode na ograji, ki je nastala zaradi silovitega trčenja.

