Slabe novice za Trumpa

Donald Trump v zadnjih tednih udriha po Evropi ter ji napoveduje propad in civilizacijski izbris. Toda nekateri so prepričani, da je razlog za Trumpov napad na Evropo v resnici zavist: Američani imajo sicer višje plače kot Evropejci, a morajo velik del svojega dohodka porabiti za drago zdravstveno zavarovanje, posojila in slabo hrano. Prav tako imajo Američani manj dopusta in na koncu v povprečju živijo štiri leta manj kot Evropejci.

Pretekli teden je luč sveta zagledala ameriška nova strategija nacionalne varnosti (NSS), ki je med drugim zelo kritična do Evrope in EU. Skoraj istočasno se je oglasil ameriški tehnomilijarder južnoafriškega rodu Elon Musk, ki je začel udrihati po EU in zahteval njeno ukinitev.

Kje so pravi razlogi za Trumpov napad na Evropo?

Kmalu se je javno oglasil tudi predsednik ZDA Donald Trump in ponovil stališča, zapisana v NSS: da je Evropa šibka in razpadajoča ter da se uničuje s sprejemanjem priseljencev.

Seveda so se kmalu pojavile teorije o razlogih tako silovitega napada Trumpa in njegovih republikancev na Evropo oziroma na EU. Našlo se je tudi mnenje, da je to republikanski poskus preusmeritve pozornosti zaradi Epsteinovih dosjejev.

Je v ozadju zavist, ker Evropejci živijo dlje kot Američani?

Še bolj zanimivo je mnenje, ki ga je v komentarju za nemški poslovni medij Handelsblatt zapisal Jakob Hanke Vela: da je v ozadju Trumpovega napada na Evropo zavist. Nemški komentator je prepričan, da so ZDA vse bolj negotove, ker izgubljajo privlačnost, medtem ko je Evropa tisto območje na svetu, kjer bi večina ljudi najraje živela, delala in vzgajala družino.

Američani kljub velikim izdatkom za zdravstvo v povprečju živijo štiri leta manj kot Evropejci. Na fotografiji iz leta 2016: slika rudarjev, podpornikov Donalda Trump. Foto: Guliverimage

Da evropski sistem deluje boljše od ameriškega, dokazuje že to, da Evropejci živijo v povprečju štiri leta dlje kot državljani ZDA. To je dejstvo, ki bi moralo osramotiti vsakega ameriškega politika, je prepričan Vela.

So v EU davki bolje porabljeni kot v ZDA?

Morda v Evropi plačujemo več davkov kot Američani, a kot je Veli nekoč rekel njegov ameriški kolega: "(V Evropi, op. p.) Dobiš tisto, za kar plačaš."

"Kaj nam koristijo višje ameriške plače, če moramo velik del svojega dohodka porabiti za drago zdravstveno zavarovanje, posojila in slabo hrano, imamo manj prostega časa in na koncu prej umremo?" Mnogi Američani si zdaj zastavljajo prav to vprašanje, je prepričan komentator Handelsblatta.

Manj umorov in samomorov v Evropi?

Vendar Evropejci ne živijo le dlje. Tudi po drugih merilih smo v boljšem položaju: stopnja umorov v ZDA je osemkrat višja kot v Evropi. Američani ne le jemljejo približno 50 odstotkov več antidepresivov, ampak imajo tudi od 40 do 50 odstotkov višjo stopnjo samomorov.

Trump obljublja ameriškim volivcem, da bo znova industrializiral ZDA. Te obljube so zlasti padle na plodna tla v zveznih državah t. i. zarjavelega pasu, ki so bila nekdaj cvetoča industrijska območja. Na fotografiji: propadla železarna v mestu Betlehem v Pensilvaniji. Foto: Guliverimage

O razlogih za to lahko ugibamo: Evropejci imajo močnejšo socialno kohezijo, učinkovite izobraževalne in zdravstvene sisteme, privlačnejša in bolj prijetna mesta in vasi ter stabilnejši srednji razred.

Evropa se ni deindustrializirala kot ZDA

To je povezano tudi z dejstvom, da Evropa – za razliko od ZDA – v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja ni opustila svoje industrije, saj ni zmotno verjela, da lahko celotna celina živi samo od storitev.

"Tudi Trumpovi republikanci so temu nevoščljivi. Tudi podpredsednik J. D. Vance v svoji knjigi obžaluje propad družbenih struktur kot posledico industrijskega upada. Trump sam večkrat poudarja, da ne razume, zakaj so nemški avtomobili tako uspešni v ZDA, medtem ko ameriški modeli v Evropi propadajo," poudarja Vela.

Težave ZDA z obnovo industrije in draga zdravila

Zdaj ZDA poskušajo obnoviti svojo industrijsko bazo z intervencijskimi politikami in protekcionističnimi carinami. Toda izgubljeno znanje in delovna mesta je težko povrniti. To je dejstvo, ki ga ameriški oblikovalci politik trenutno boleče doživljajo.

Američani morajo za zdravila plačati precej več kot Evropejci. Foto: Gulliverimage

Čeprav Trump kritizira evropske predpise, jih tudi občuduje: večkrat je z razdraženostjo ugotovil, da so zdravila v ZDA veliko dražja kot v Evropi. Na primer, zdravilo za hujšanje Ozempic v Evropi stane le 88 dolarjev (preračunano v evre je to okoli 75 evrov).

Zakaj so cene zdravil v ZDA višje

"V New Yorku (Ozempic, op. p.) stane 1.300 dolarjev (1.108 evrov). Kaj za vraga se dogaja? To je ista škatla, izdelana v isti tovarni, pri istem podjetju. To je nora situacija, ki jo imamo tukaj. Farmacevtska podjetja tega ne morejo več upravičevati," je besnel Trump. Cene zdravil so v Evropi nižje, ker jih naše vlade regulirajo in centralno izpogajajo, razliko v ceni med ZDA in Evropo pojasnjuje Vela.

Vela tudi poudarja, da je Evropa uspela izpeljati tri zahtevne naloge: prebroditev posledic pandemije korone, odklop od ruskih energentov ter financiranje Ukrajine in evropske ponovne oborožitve. Kljub temu v evroobmočju javni dolg znaša 88 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), v ZDA pa 125 odstotkov BDP.

Ameriški javni dolg narašča

Trenutno so ZDA v boljšem gospodarskem položaju zaradi svojih močnih digitalnih korporacij. Vendar ekonomisti že opozarjajo na morebitno pokanje mehurčka umetne inteligence ali celo ameriško dolžniško krizo, saj državni dolg še naprej narašča, in to kljub 87-odstotnemu zmanjšanju ameriškega proračuna za izobraževanje, kar bo državo dolgoročno oslabilo.

Na družbenih omrežjih smo v zadnjem času lahko zasledilo veliko jeznih Trumpovih podpornikov, kako napovedujejo propad Evropski uniji oziroma si želijo njeno ukinitev. Številni med njimi so prepričani, da je Evropska unija socialistični projekt in da imajo Evropejci višjo življenjsko raven od Američanov zato, ker Evropo v resnici posredno financirajo ameriški davkoplačevalci. Številni Trumpovi podporniki so tudi prepričani, da si lahko Evropa privošči socialno državo, ker jim zaradi ameriškega varnostnega dežnika nad Evropo ni treba dati veliko denarja za obrambo. Foto: Guliverimage

Ruski napad na Ukrajino in Trumpov napad na evropsko demokracijo nedvomno predstavljata veliko grožnjo tej uspešni Evropi, piše Vela, a dodaja, da imata napada hkrati potencial za nadaljnjo krepitev EU. Evropa namreč prvič po hladni vojni postaja neodvisen akter v gospodarski in varnostni politiki.

Želje po močni in vojaško neodvisni EU

"Tudi baltske in vzhodnoevropske države ne iščejo več svoje varnosti na drugi strani Atlantika, temveč v močni in vojaško neodvisni EU. To sporočilo morajo preprosto dojeti evropski voditelji v Natu in nemški politiki, ki prepogosto padejo v past, da ZDA vidijo kot 'očka'," še piše Vela v Handelsblattu.