Hud udarec za Trumpa

"Trumpove sanje o razcvetu ameriških tovarn s pomočjo carin prezrejo ključno vprašanje: delovno silo. Njegov načrt predvideva, da bodo kitajske delavce s 'spretnimi prsti' lahko nadomestili ameriški roboti in inženirji – vendar je imela Kitajska do leta 2023 že več kot 50 odstotkov več robotov na proizvodnega delavca kot ZDA," je zapisal Adam Tooze na svojem računu na družbenem omrežju Bluesky.

Podatki Mednarodne zveze za robotiko kažejo, da je imela leta 2023 največ robotov na deset tisoč proizvodnih delavcev Južna Koreja (1.012 robotov), sledi Singapur (770), tretja pa je že Kitajska (470). Njej sledita Nemčija (429) in Japonska (419).

Japonski sledijo Švedska, Danska in Slovenija. V prvi deseterici sta še Švica in ZDA. Američani torej po številu robotov na deset tisoč proizvodnih delavcev zaostajajo tudi za Slovenijo. Leta 2023 so jih imeli 295 na deset tisoč proizvodnih delavcev.

Kot je že omenjeno, je obljuba o ponovni industrializaciji ZDA ena od glavnih Trumpovih obljub. S to obljubo je na vseh treh volitvah, na katerih je kandidiral, nabiral glasove v t. i. državah zarjavelega pasu. A tukaj se postavljata dve vprašanji: prvo je, koliko je sploh njegova obljuba iskrena, in drugo, koliko je sploh realna oziroma uresničljiva.

Trump’s dream of a U.S. factory boom via tariffs ignores a key issue: labor. His plan assumes China’s “nimble-fingered” workers can be replaced by U.S. robots and engineers—but by 2023, China already had over 50% more robots per manufacturing worker than the U.S. Read more in today’s Chartbook!



