Ne morem razložiti brezbrižnosti in nedejavnosti, ki ju vidimo pri preveč ljudeh v mednarodni skupnosti, je v petkovi izjavi glede dogajanja v Gazi dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Poudaril je, da so potrebni takojšnje in trajno premirje, takojšnja izpustitev vseh talcev ter neoviran dostop za humanitarne organizacije.

"Ne morem razložiti ravni brezbrižnosti in nedejavnosti, ki ju opažamo pri preveč ljudeh v mednarodni skupnosti – pomanjkanja sočutja, pomanjkanja resnice, pomanjkanja človečnosti," je dejal Guterres.

Dodal je, da ne gre le za humanitarno krizo. "To je moralna kriza, ki izziva globalno vest," je poudaril.

Razmere v Gazi "presegajo vse, kar smo videli v zadnjem času", je še dejal generalni sekretar ZN ter opozoril na hudo pomanjkanje hrane in osnovnih življenjskih potrebščin. Ob tem je obsodil tudi smrti več kot tisoč Palestincev, ki so jih od 27. maja, ko je začela delovati sporna ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), pobili, medtem ko so poskušali priti do hrane.

ZN so skupaj s številnimi humanitarnimi organizacijami zavrnili sodelovanje z GHF. Očitajo ji namreč pomoč pri doseganju izraelskih vojaških ciljev.

Guterres je ob tem še dodal, da so Združeni narodi pripravljeni drastično povečati humanitarne operacije v Gazi, če bi Izrael in palestinsko gibanje Hamas dosegla sporazum o premirju.