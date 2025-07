V Tel Avivu več tisoč protestnikov opozarjalo na lakoto v Gazi

Več tisoč Izraelcev je v torek zvečer v središču Tel Aviva zahtevalo končanje vojne v Gazi in opozarjalo na naraščajoče stradanje prebivalcev palestinske enklave. Po poročanju izraelskega časnika The Times of Israel so se protestniki sprehodili do sedeža izraelske vojske, v rokah pa nosili vreče moke in fotografije otrok, ki naj bi umrli od lakote.

Pregled dnevnih dogodkov:



14.22 Gibanje za pravice Palestincev poziva Spirit k umiku predstavitve izraelskega gospodarstva

Civilnodružbeno Gibanje za pravice Palestincev javno agencijo Spirit Slovenija poziva, naj s spletne strani Izvozno okno umakne predstavitev izraelske vojaške industrije in drugih gospodarskih panog v Izraelu kot poslovne priložnosti za slovenska podjetja.

Kot so v gibanju zapisali v pozivu direktorici Spirita Tamari Zajec Balažič in gospodarskemu ministru Matjažu Hanu, opis gospodarskih panog v Izraelu "z uporabo marketinškega jezika prikriva ekonomijo okupacije in genocida, ki jo v svojem zadnjem odmevnem poročilu analizira posebna poročevalka ZN o stanju človekovih pravic na Palestinskih zasedenih ozemljih Francesca Albanese".

Navedli so mnenje Meddržavnega sodišča (ICJ) iz julija lani, da izraelska okupacija palestinskih ozemelj krši mednarodno pravo. "Znova izpostavljamo, da je Meddržavno sodišče 19. julija 2024 med drugim odločilo, da kakršnokoli sodelovanje države članice ZN, njenih entitet ali mednarodnih organizacij z izraelskimi institucijami, naj bodo te politične, akademske, kulturne, športne ali gospodarske, ki so vključene v izvajanje okupacije ali apartheida, pomeni sodelovanje, podporo in pomoč pri kršitvah mednarodnega prava," so zapisali.

Dodali so, da je ICJ 26. januarja 2024 v tožbi Južne Afrike proti Izraelu zaradi kršitve določb konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida Izraelu med drugim naložilo, naj takoj preneha z vsemi dejanji, ki bi lahko privedli do genocida nad palestinskim prebivalstvom.

"Izrael odločitev sodišča ne upošteva in z orožjem, ki ga tržite na omenjeni spletni strani, v Gazi izvaja genocid nad palestinskim prebivalstvom. Pred očmi svetovne javnosti. Pozivamo vas, da spoštujete mednarodno pravo in opis s spletne strani Izvozno okno v celoti umaknete, slovenska podjetja in morebitne druge pravne osebe pa obvestite, da lahko sodelovanje s katerokoli od naštetih izraelskih industrijskih panog predstavlja kršitev mednarodnega prava ter utemeljuje sum sostorilstva za vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in genocid. Zato je treba kakršnokoli sodelovanje z Izraelom takoj prekiniti," so poudarili.

Navedli so tudi, da izraelska vojaška industrija že več desetletij razvija, testira in uporablja orožje na Palestinkah, Palestincih, tudi otrocih. "Zavržno je, da za opisovanje te genocidne industrije uporabljate za trpljenje palestinskega prebivalstva dehumanizirajoč jezik, kot je na primer, da se Izrael sooča z varnostnimi izzivi," so med drugim zapisali.

Merz branil odsotnost Nemčije iz skupne izjave o Gazi



Nemški kancler Friedrich Merz je v torek branil odločitev svoje države, da se ne pridruži skupni izjavi, v kateri je več kot 20 držav, med njimi Slovenija, pozvalo k takojšnjem končanju vojne v Gazi in odpravi izraelskih omejitev pri dobavah pomoči. Po njegovih besedah je vsebina izjave identična predhodni izjavi Evropskega sveta.



Foto: Guliverimage



K pridružitvi izjavi so Merza pozvali pri partnerskih socialdemokratih (SPD). Kancler je poziv zavrnil, rekoč da je omenjena izjava "vsebinsko praktično identična" junijski izjavi Evropskega sveta, poroča nemška dpa.



"Bil sem eden prvih, ki je zelo jasno povedal – tudi v Nemčiji –, da razmere tam niso več sprejemljive," je povedal in zanikal, da znotraj koalicije obstajajo razhajanja glede dogajanja v Gazi.



Že v ponedeljek je sicer Merz sporočil, da je v petek govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in mu "zelo jasno in izrecno" povedal, da Berlin ne podpira izraelske politike glede Gaze.



Med podpisnicami v ponedeljek objavljene izjave je sicer večina članic EU, pa tudi Združeno kraljestvo, Kanada in Japonska. Poleg Nemčije se ji med drugim niso pridružile Madžarska, Češka in Slovaška.

Palestinsko gibanje Hamas je danes svet pozvalo k protestom proti množičnemu stradanju v Gazi in izraelski blokadi dobav pomoči. Medtem ko so novi izraelski napadi v enklavi zahtevali več kot 30 življenj, je zaradi lakote na območju v zadnjih 24 urah umrlo najmanj deset ljudi, s čimer je skupno število tovrstnih žrtev naraslo na 111.

V izjavi je Hamas izpostavil, da se "izraelski zločin stradanja in genocida v Gazi stopnjuje". Po njegovi oceni prebivalce enklave v katastrofo brez primere vodita tudi "sumljiv globalni molk in sramotno neukrepanje", poroča španska tiskovna agencija EFE.

Prebivalce držav po svetu je gibanje pozvalo, naj se konec tedna podajo na ulice in protestirajo proti ravnanju Izraela in njegovi blokadi. Z demonstracijami naj vztrajajo, dokler se ne bosta končala tako izraelsko obleganje kot lakota prebivalcev Gaze.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je v zadnjih 24 urah na območju zaradi lakote umrlo deset ljudi. S tem se je skupno število tovrstnih smrti povzpelo na 111. Cene hrane v enklavi so zaradi pomanjkanja strmo narasle – cena kilograma leče in čičerike naj bi denimo iz desetih (2,56 evra) narasla na 100 šekelov (25,6 evra).

Izraelska vojska medtem nadaljuje smrtonosne napade, v katerih je bilo po poročanju katarske Al Jazeere danes ubitih najmanj 31 Palestincev. Vojska je po lastnih besedah napadla okoli 120 "terorističnih ciljev" v enklavi, sporočila pa je tudi, da "poglablja operativne aktivnosti" v mestu Gaza.

Poleg obsodb in opozoril mednarodne skupnosti in humanitarnih organizacij je nasprotovanje stradanju prebivalcev Gaze v torek zvečer v središču Tel Aviva izrazilo tudi več tisoč Izraelcev. Izraelske oblasti sicer poročila o razširjeni lakoti zavračajo in trdijo, da omogočajo dostavo pomoči.

Vojska je danes tudi objavila videoposnetek z domnevno količino pomoči, ki naj bi ustrezala tovoru 950 tovornjakov in naj bi čakala na mednarodne organizacije, da jo prevzamejo in razdelijo med sestradane ljudi, navaja britanski BBC.

"Nosimo fotografije palestinskih otrok v Gazi, ki so umrli od lakote," je med protestnim pohodom dejal organizator protesta Alon Lee-Green. "Umrli so, ker Izrael blokira pomoč Gazi, mi pa zahtevamo, da se ustavi stradanje," je poudaril.

Hundreds of Israelis are now marching in the center of Tel Aviv against the starvation of Gaza at the hands of the Israeli government. Some are holding sacks of flour. pic.twitter.com/OjatVvRkqw — Breaking the Silence (@BtSIsrael) July 22, 2025

"Pravijo nam, da ni lakote, to so laži. To so fotografije otrok, ki stradajo," pa je dejal eden od protestnikov v videoposnetku na družbenem omrežju X, v katerem je videti tudi fotografije podhranjenih otrok, ki jih nosijo protestniki.

Po večmesečni izraelski blokadi dostopa humanitarne pomoči v Gazo se zadnje dni krepijo opozorila mednarodne skupnosti zaradi širjenja množične lakote in vse bolj nevzdržnih humanitarnih razmer v enklavi, kjer je med izraelsko ofenzivo ujetih več kot dva milijona Palestincev. Izrael poročila o razširjeni lakoti zavrača ob trditvah, da omogoča dostavo pomoči, tudi hrane, v enklavo.

Prebivalci Gaze se morajo sicer za hrano zanašati predvsem na sporno ameriško-izraelsko Humanitarno fundacijo za Gazo (GHF). Pred njenimi centri so med čakanjem na pomoč redno tarča strelov izraelskih vojakov, pa tudi ameriških pogodbenikov. Po podatkih ZN je bilo od konca maja v bližini teh centrov ali ob poteh drugih humanitarnih konvojev skupno ubitih že več kot tisoč ljudi.