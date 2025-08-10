V Tel Avivu protest proti Netanjahujevemu načrtu za zavzetje Gaze

V Tel Avivu je v soboto na tisoče ljudi protestiralo proti načrtu izraelske vlade premierja Benjamina Netanjahuja o širitvi ofenzive v Gazi in zavzetju mesta Gaza. O tem bo danes na izrednem zasedanju razpravljal tudi Varnostni svet ZN.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je na ulicah Tel Aviva zbralo več deset tisoč ljudi, nekateri so omenjali celo številko sto tisoč.

Foto: Reuters

Demonstranti so nosili slike talcev, ki so še vedno v ujetništvu Hamasa, in vlado pozivali, naj doseže njihovo izpustitev.

Od 251 talcev, zajetih po napadu Hamasa na Izrael oktobra 2023, naj bi jih bilo v Gazi še 49, od tega naj bi jih bilo 27 že mrtvih.

Izraelski varnostni kabinet je podprl načrt Netanjahuja o širitvi ofenzive

Izraelski varnostni kabinet je v petek podprl načrt premierja Netanjahuja o širitvi ofenzive in zavzetju mesta Gaza. Načrt je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu.

Foto: Reuters

ZN so opozorili, da bi imelo popolno vojaško zavzetje Gaze katastrofalne posledice tako za palestinske civiliste kot za izraelske talce v Gazi.

Foto: Reuters

O razmerah bo danes na izrednem zasedanju razpravljal tudi Varnostni svet ZN. Predlog za zasedanje so dale evropske članice Varnostnega sveta, tudi Slovenija, podprle so ga vse članice razen ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.