Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K., STA

Sobota,
9. 8. 2025,
13.44

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Izrael vojna Gaza

Sobota, 9. 8. 2025, 13.44

0 minut

Vojna v Gazi

V izraelskih napadih na Gazo nove žrtve

Avtor:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gaza, Izrael | V bolnišnico v begunskem taborišču Nuseirat v osrednjem delu Gaze so prepeljali trupla šestih Palestincev, med njimi tudi truplo otroka. Žrtve so bile tarča izraelskega streljanja, medtem ko so v množici čakale na hrano, poroča AFP. | Foto Reuters

V bolnišnico v begunskem taborišču Nuseirat v osrednjem delu Gaze so prepeljali trupla šestih Palestincev, med njimi tudi truplo otroka. Žrtve so bile tarča izraelskega streljanja, medtem ko so v množici čakale na hrano, poroča AFP.

Foto: Reuters

V novih izraelskih napadih je bilo danes na območju Gaze po navedbah palestinske civilne zaščite ubitih najmanj 14 Palestincev, poročajo tuje agencije. Medtem se še naprej vrstijo obsodbe izraelskega načrta za popolno vojaško zasedbo mesta Gaza. V skupni izjavi je odločitev kot nevarno eskalacijo danes označilo približno dvajset arabskih držav.

V izraelskih napadih na več delov palestinske enklave je bilo danes zjutraj ubitih najmanj 14 Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Devet jih je bilo ubitih med čakanjem na hrano v bližini centrov za razdeljevanje pomoči ameriško-izraelske Humanitarne fundacije za Gazo (GHF).

V bolnišnico v begunskem taborišču Nuseirat v osrednjem delu Gaze so prepeljali trupla šestih Palestincev, med njimi tudi truplo otroka. Žrtve so bile tarča izraelskega streljanja, medtem ko so v množici čakale na hrano, poroča AFP.

Žrtve tudi v bližini drugega centra GHF za razdeljevanje pomoči

Še dve osebi sta bili ubiti v izraelskih napadih v bližini drugega centra GHF za razdeljevanje pomoči severozahodno od Rafe na jugu Gaze, poroča AFP. O žrtvah izraelskih napadov so poročali tudi iz Han Junisa.

Še naprej se vrstijo obsodbe izraelskega načrta za popolno vojaško zasedbo mesta Gaza, o katerem bo danes na izrednem zasedanju razpravljal Varnostni svet Združenih narodov.

Gaza, Izrael | Foto: Reuters Foto: Reuters

Okoli 20 držav, med njimi Egipt, Savdska Arabija in Turčija, je danes v skupni izjavi zapisalo, da izraelski načrt predstavlja "očitno kršitev mednarodnega prava". Kot so opozorile, gre za "poskus utrjevanja nezakonite okupacije in vsiljenja izvršenega dejstva (...) v nasprotju z mednarodnim pravom".

Gaza, Izrael | Foto: Reuters Foto: Reuters

Izraelski varnostni kabinet je v petek odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za popolno vojaško zasedbo mesta Gaza. Po prepričanju palestinskega gibanja Hamas gre za vojni zločin. Odločitev so obsodile številne države, med njimi Slovenija.

Izraelska vojska je med 22-mesečno vojno v Gazi razdejala enklavo, pri tem pa ubila več kot 61 tisoč ljudi. Obenem omejuje dobavo pomoči v enklavo, zaradi česar se tamkajšnje prebivalstvo sooča s katastrofalnim pomanjkanjem in lakoto.

Izraelski vojak, Gaza
Novice Izraelski vojak, ki je izvajal vojna hudodelstva v Gazi, naj bi dopustoval na Soči
Napadi, Gaza, Bližnji vzhod, vojna
Novice Nemčija deloma prepoveduje izvoz vojaške opreme v Izrael
Izrael vojna Gaza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.