V novih izraelskih napadih je bilo danes na območju Gaze po navedbah palestinske civilne zaščite ubitih najmanj 14 Palestincev, poročajo tuje agencije. Medtem se še naprej vrstijo obsodbe izraelskega načrta za popolno vojaško zasedbo mesta Gaza. V skupni izjavi je odločitev kot nevarno eskalacijo danes označilo približno dvajset arabskih držav.

V izraelskih napadih na več delov palestinske enklave je bilo danes zjutraj ubitih najmanj 14 Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Devet jih je bilo ubitih med čakanjem na hrano v bližini centrov za razdeljevanje pomoči ameriško-izraelske Humanitarne fundacije za Gazo (GHF).

V bolnišnico v begunskem taborišču Nuseirat v osrednjem delu Gaze so prepeljali trupla šestih Palestincev, med njimi tudi truplo otroka. Žrtve so bile tarča izraelskega streljanja, medtem ko so v množici čakale na hrano, poroča AFP.

Žrtve tudi v bližini drugega centra GHF za razdeljevanje pomoči

Še dve osebi sta bili ubiti v izraelskih napadih v bližini drugega centra GHF za razdeljevanje pomoči severozahodno od Rafe na jugu Gaze, poroča AFP. O žrtvah izraelskih napadov so poročali tudi iz Han Junisa.

Še naprej se vrstijo obsodbe izraelskega načrta za popolno vojaško zasedbo mesta Gaza, o katerem bo danes na izrednem zasedanju razpravljal Varnostni svet Združenih narodov.

Foto: Reuters

Okoli 20 držav, med njimi Egipt, Savdska Arabija in Turčija, je danes v skupni izjavi zapisalo, da izraelski načrt predstavlja "očitno kršitev mednarodnega prava". Kot so opozorile, gre za "poskus utrjevanja nezakonite okupacije in vsiljenja izvršenega dejstva (...) v nasprotju z mednarodnim pravom".

Foto: Reuters

Izraelski varnostni kabinet je v petek odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za popolno vojaško zasedbo mesta Gaza. Po prepričanju palestinskega gibanja Hamas gre za vojni zločin. Odločitev so obsodile številne države, med njimi Slovenija.

Izraelska vojska je med 22-mesečno vojno v Gazi razdejala enklavo, pri tem pa ubila več kot 61 tisoč ljudi. Obenem omejuje dobavo pomoči v enklavo, zaradi česar se tamkajšnje prebivalstvo sooča s katastrofalnim pomanjkanjem in lakoto.