Hamas humanitarna pomoč vojska načrtovanje Gaza Palestina Izrael

Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

Izraelski vojaki | Vojska bo hkrati delila humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu zunaj bojnih območij, so po poročanju tujih tiskovnih agencij še sporočili iz Netanjahujevega urada. | Foto Reuters

Vojska bo hkrati delila humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu zunaj bojnih območij, so po poročanju tujih tiskovnih agencij še sporočili iz Netanjahujevega urada.

Foto: Reuters

Izraelski varnostni kabinet je ponoči odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za zasedbo mesta Gaza. Izraelska vojska se pripravlja na prevzem nadzora nad mestom Gaza.

Poudarki dneva:

6.20 Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

6.20 Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz Hamasa, ki vključuje prevzem nadzora nad mestom Gaza, ne pa tudi celotne palestinske enklave, poroča STA.

Varnostni kabinet je z večino glasov sprejel pet načel za zaključek vojne: razorožitev Hamasa, vrnitev vseh talcev - živih in mrtvih, demilitarizacijo Gaze, izraelski varnostni nadzor v Gazi ter vzpostavitev civilne uprave, v katero ne bosta vključena ne Hamas ne palestinska uprava, je zapisano v izjavi.

Načrt ne vključuje okupacije celotne Gaze, o čemer je pred tem govoril Netanjahu. "Odločna večina ministrov je menila tudi, da alternativni načrt, ki je bil ministrom predložen v obravnavo, ne bi omogočil niti poraza Hamasa niti osvoboditve talcev," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisano v izjavi.

