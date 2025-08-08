Izraelski varnostni kabinet je ponoči odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za zasedbo mesta Gaza. Izraelska vojska se pripravlja na prevzem nadzora nad mestom Gaza.

Poudarki dneva:



6.20 Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz Hamasa, ki vključuje prevzem nadzora nad mestom Gaza, ne pa tudi celotne palestinske enklave, poroča STA.

Varnostni kabinet je z večino glasov sprejel pet načel za zaključek vojne: razorožitev Hamasa, vrnitev vseh talcev - živih in mrtvih, demilitarizacijo Gaze, izraelski varnostni nadzor v Gazi ter vzpostavitev civilne uprave, v katero ne bosta vključena ne Hamas ne palestinska uprava, je zapisano v izjavi.

Načrt ne vključuje okupacije celotne Gaze, o čemer je pred tem govoril Netanjahu. "Odločna večina ministrov je menila tudi, da alternativni načrt, ki je bil ministrom predložen v obravnavo, ne bi omogočil niti poraza Hamasa niti osvoboditve talcev," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisano v izjavi.