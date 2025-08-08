Petek, 8. 8. 2025, 6.26
42 minut
Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza
Izraelski varnostni kabinet je ponoči odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za zasedbo mesta Gaza. Izraelska vojska se pripravlja na prevzem nadzora nad mestom Gaza.
Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz Hamasa, ki vključuje prevzem nadzora nad mestom Gaza, ne pa tudi celotne palestinske enklave, poroča STA.
Načrt ne vključuje okupacije celotne Gaze, o čemer je pred tem govoril Netanjahu. "Odločna večina ministrov je menila tudi, da alternativni načrt, ki je bil ministrom predložen v obravnavo, ne bi omogočil niti poraza Hamasa niti osvoboditve talcev," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisano v izjavi.