Ko praznični kozarec postane preveč: kako si povrniti vozniško dovoljenje

Mošt se je spremenil v vino, pred nami pa je čas praznikov – obdobje druženj, nazdravljanj in trenutkov sproščenosti. A včasih sproščenost vodi v napako, ki ima lahko resne posledice: usedemo se za volan, čeprav ne bi smeli. Če imamo srečo, se vse konča "le" z globo in odvzemom vozniškega dovoljenja. Toda – ali je takrat vse izgubljeno? Na srečo ne.

Ko policija odvzame vozniško dovoljenje

V Sloveniji je zakonsko dovoljena meja alkohola v krvi do 0,5 grama alkohola na kilogram krvi oziroma 0,24 mg na liter izdihanega zraka. Če jo prekoračimo, sledi globa in kazenske točke. Najmanjša kazen znaša 300 € in 4 kazenske točke, najstrožja pa 1200 €, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja.

Če preizkus pokaže več kot 0,52 mg/l, policisti vozniku lahko odredijo pridržanje na policijski postaji. A že pri nižjih vrednostih lahko pride do začasnega odvzema izpita, dokler sodišče ne odloči o morebitnem trajnem odvzemu.

Več o izgubi izpita zaradi alkohola si lahko preberete tukaj.

Čas teče – imate le 15 dni za ukrepanje

Če ste ostali brez vozniškega dovoljenja, je ključno hitro ukrepanje. Od trenutka, ko prejmete sklep o začasnem odvzemu, imate 15 dni časa, da vložite predlog za vrnitev vozniškega dovoljenja.

V praksi je ravno tu največ napak: ljudje odlašajo, upajo, da se bo vse uredilo samo od sebe ali pa sami poskušajo pripraviti vlogo, ki ni dovolj prepričljiva. Rezultat? Vozniško dovoljenje ostane odvzeto, sodišče pa zavrne prošnjo. Obrnite se raje na Pravnik na dlani – specializirano pravno ekipo, ki že več let pomaga voznikom v tovrstnih primerih. Foto: Sedem d.o.o.

Pravnik na dlani – več kot 95 % uspešnost pri vračanju izpita Pravnik na dlani vodi postopek od začetka do konca: pripravi in vloži vse potrebne dokumente,

preveri roke in opozori na pomembne datume,

pomaga pri zdravniškem pregledu in dokazilih,

svetuje, kako se pripraviti na morebitni pogovor ali zaslišanje. Z njihovo pomočjo imate več kot 95 % možnosti za uspeh pri vračilu vozniškega dovoljenja. Najpomembnejše pa je, da se odzovete takoj – vsaka zamuda zmanjša možnosti, da boste pravočasno zaščitili svoje pravice.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

V primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja policija vozniku vzame izpit, dokler o končni kazni ne odloči sodišče. V tem času lahko voznik v 15 dneh vloži predlog za vrnitev dovoljenja, opravi zdravniški pregled, in če je prošnja odobrena, lahko vozi naprej do končne sodne odločitve.

Uspešen predlog mora biti dobro utemeljen – s pravnimi argumenti, dokazili o osebnih okoliščinah in odgovornem ravnanju po prekršku. Prav tu se izkaže strokovna pomoč Pravnika na dlani, ki zna prošnjo oblikovati tako, da sodišče razume vašo situacijo in oceni, da si zaslužite drugo priložnost.

Več o tem, kaj storiti, ko vam policija odvzame vozniško dovoljenje, si lahko preberete tukaj.

Kaj pa, če pride do trajnega odvzema?

Če sodišče presodi, da je bil prekršek hujši, sledi trajni odvzem vozniškega dovoljenja. Toda tudi v tem primeru še ni vse izgubljeno. Še vedno imate 15 dni časa, da vložite prošnjo za odlog izvršitve odvzema.

Če je ta odobrena, sodišče določi rehabilitacijske ukrepe – najpogosteje gre za preizkusno dobo, v kateri lahko vozite, dokler ne storite novega prekrška. V tem času dokazujete, da ste odgovoren voznik, ki se je sposoben iz napake naučiti boljšega ravnanja.

Zakaj ukrepati hitro?

Odlašanje vas lahko stane več, kot si mislite:

izgubljena mobilnost pomeni težave pri zaposlitvi,

odvisnost od drugih,

dodatni stroški zaradi nadomestnega prevoza,

in nenazadnje občutek nemoči.

Napake se zgodijo. A z ustrezno pomočjo se lahko hitro vrnete na cesto – varno, odgovorno in zakonito. S hitrim ukrepanjem in strokovno pravno pomočjo lahko postopek pravilno vodite in zmanjšate posledice. Pravnik na dlani vam stoji ob strani, ko se znajdete v situaciji, ki bi lahko spremenila vaš vsakdan.