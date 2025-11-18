Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

18. 11. 2025,
10.31

53 minut

žrtve civilisti napad vojska Rusija Ukrajina

Torek, 18. 11. 2025, 10.31

53 minut

V ruskem raketnem napadu na vzhodu Ukrajine ubita najstnica

Na. R., STA

Raketa | V ponedeljek so v ruskih napadih na Ukrajino umrli trije ljudje v mestu Balaklija, še dva pa sta umrla v napadih na regijo Dnipropetrovsk. | Foto Guliverimage

V ponedeljek so v ruskih napadih na Ukrajino umrli trije ljudje v mestu Balaklija, še dva pa sta umrla v napadih na regijo Dnipropetrovsk.

Foto: Guliverimage

Guverner ukrajinske regije Harkov Oleg Sinegubov je danes na Telegramu sporočil, da je po nočnem ruskem raketnem napadu na mesto Berestin v bolnišnici umrlo 17-letno dekle, še najmanj devet ljudi je bilo ranjenih. Med ranjenimi je tudi 16-letni fant, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Sinegubov.

Začasni guverner regije Dnipropetrovsk Vladislav Hajvanenko je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform potrdil, da sta bili v mestu Dnipro v nočnih napadih ruskih brezpilotnih letalnikov poškodovani še dve osebi.

Hajvanenko je dejal, da je po mestu Dnipro zagorelo več požarov. Med drugim je ogenj zajel šest večstanovanjskih stavb, hiše, kioske, trgovine, stavbo zasebnega podjetja, garaže, upravno stavbo in več avtomobilov.

Ruski brezpilotni letalniki so v Dnipru poškodovali tudi stavbo, v kateri sta redakciji ukrajinskih medijev Suspilne in Radio Dnipro, je agencija Reuters na svoji spletni strani povzela današnje navedbe Suspilna.

Ukrinform je poročal še, da je bila v napadu poškodovana železniška postaja v Dnipru s primestnimi električnimi vlaki.

Ukrajinske obrambne sile so na Telegramu danes zjutraj navedle, da so sestrelile ali onesposobile 101 ruski dron različnih vrst. Po njihovih podatkih naj bi Rusija ponoči nad Ukrajino izstrelila tudi štiri balistične rakete iskander.

Proruski voditelj regije Doneck Denis Pušilin pa je v torek na Telegramu zapisal, da je Ukrajina ponoči z droni napadla in poškodovala dve termoelektrarni v regiji. Zaradi tega naj bi bilo okoli pol milijona ljudi brez elektrike, na svoji spletni strani piše agencija Reuters, ki ni mogla neodvisno potrditi Pušilinovih besed.

Zadnji ruski napadi na Ukrajino so se zgodili potem, ko sta francoski predsednik Emanuel Macron in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v ponedeljek podpisala dogovor, v skladu s katerim naj bi Ukrajina kupila do sto francoskih bojnih letal rafale in drugo vojaško opremo.

žrtve civilisti napad vojska Rusija Ukrajina
