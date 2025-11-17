Orban: Ukrajina nima možnosti za zmago, podpora EU je nora

Madžarski premier Viktor Orban je znova sprožil burne odzive v Bruslju, potem ko je v intervjuju za podkast MD Meets izjavil, da Ukrajina "nima nobene možnosti" za zmago v vojni proti Rusiji. Ob tem je ostro kritiziral nadaljevanje finančne in vojaške podpore Kijevu, ki jo zagotavlja Evropska unija.

Ukrajina "nima možnosti" za zmago proti Rusiji, nadaljnja finančna podpora EU državi pa je "preprosto nora", je po poročanju bruseljskega portala Politico dejal madžarski premier Viktor Orban.

Orbanove izjave prihajajo v času, ko upanje na skorajšnjo premirje bledi, Evropa pa se trudi okrepiti finančno pomoč Kijevu pred proračunskim prepadom, ki mu grozi prihodnje leto.

V intervjuju z Mathiasom Döpfnerjem, izvršnim direktorjem nemške medijske skupine Axel Springer, ki je lastnica portala Politico, je Orban dejal, da finančna podpora Ukrajini "EU ubija gospodarsko in finančno" in je "preprosto nora".

Madžarska je že prej blokirala podaljšanje sankcij EU proti Rusiji in finančne podpore Ukrajini ter lobirala za izjemo od ameriških naftnih sankcij proti Moskvi.

"Porabili smo že 185 milijard evrov, zdaj pa nameravamo porabiti še več. Financiramo državo, ki nima možnosti za zmago," je dejal Orban v zadnji epizodi Döpfnerjevega podkasta MD Meets.

Mirovna pogajanja

Orban je voditelje EU obtožil, da namerno podaljšujejo ukrajinski konflikt v upanju, da bodo dobili boljši pogajalski položaj za mirovni sporazum. "Radi bi nadaljevali vojno," je dejal Orban. "Mislijo, da moramo nadaljevati vojno, da bi bolj podprli Ukrajino." Po njegovem mnenju gre za "popolnoma napačno" stališče.

"Razmere in čas so boljši za Ruse kot za nas. Ne nadaljujte. Čim prej prenehajte," je pozval Orban.

Kar zadeva mirovna pogajanja, je Orban dejal, da pričakuje "dogovor med Rusi in Američani o vojni in o drugih vprašanjih, trgovini, svetovni trgovini, energetiki in drugih vprašanjih".

Madžarski premier meni, da bi morala Evropa odpreti neodvisen komunikacijski kanal z Moskvo, medtem ko naj bi glavno vlogo v mirovnih pogajanjih igrali ZDA in Rusija. "Naj se Američani pogajajo z Rusi, nato pa naj Evropejci uskladijo svoje stališče z ameriškim," je dodal.

Energetska odvisnost in dogovor z ZDA

Izjava prihaja le nekaj dni po Orbanovem obisku v Washingtonu, kjer je od predsednika Donalda Trumpa izposloval enoletno izjemo od ameriških sankcij na uvoz ruske nafte in plina. Madžarska trdi, da je dogovor neomejen, a ameriška stran vztraja, da gre za časovno omejeno izjemo.

Orbanova retorika še poglablja razkole znotraj EU, ki se pripravlja na proračunsko leto 2026 in išče dodatna sredstva za pomoč Ukrajini. Njegove izjave so v nasprotju z uradno linijo Bruslja, ki vztraja, da je podpora Kijevu ključna za evropsko varnost, še piše Politico.