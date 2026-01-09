Prihajajoči konec tedna ponuja pester izbor dogodkov za vse generacije in okuse – od družinskih doživetij in gledaliških predstav do koncertov, sejmov in filmskih projekcij z močnim kulturnim pečatom. Če iščete navdih za izlet, večer s prijatelji ali kakovosten kulturni pobeg, smo za vas izbrali nekaj najbolj zanimivih dogodkov. Vse podrobnosti in še več idej pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki .

Foto: Arhiv organizatorja

Program Z odra v muzej je čarobno doživetje, ki otroke najprej popelje na lutkovno predstavo v Lutkovno gledališče Ljubljana, nato pa še na igriv ogled Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem gradu. Po predstavi Tjulenj se bodo z vzpenjačo odpravili na grad, kjer bodo skozi igro spoznavali različne lutkovne tehnike in legendarne slovenske lutke. Najlepši del? Otroci bodo lahko z lutkami tudi sami stopili na pravi oder. Veselo, ustvarjalno in zelo lutkovno.

Foto: Arhiv organizatorja

V SiTi Teatru BTC Ljubljana bo zazvenel sodoben jazz v vrhunski izvedbi. Kontrabasist in avtor Jošt Lampret bo skupaj z Big Bandom RTV Slovenija predstavil program, ki združuje starejše avtorske skladbe in povsem novo glasbo, napisano posebej za to zasedbo. Obeta se bogat glasbeni večer z izrazito avtorsko noto in energijo mlajše generacije slovenskih glasbenikov. Koncert za vse, ki cenijo svežino in vrhunsko izvedbo.

Foto: STA

Slovenska kinoteka vabi na projekcijo dokumentarnega filma o nastanku enega največjih kultnih fenomenov filmske zgodovine. Film razkriva pot od londonskih gledaliških desk do svetovne slave Rocky Horror Picture Showa ter ponuja intimen vpogled v ustvarjanje skupaj z legendami, kot so Tim Curry, Susan Sarandon in Richard O'Brien. Dokumentarec raziskuje transgresivne teme, nepozabne pesmi in energijo, ki že desetletja navdušuje občinstva po svetu. Obvezno za vse ljubitelje filma in pop kulture.

Foto: Arhiv organizatorja

Kaj se zgodi, ko se dve popolnoma različni ženski znajdeta sredi divjine, daleč od ogledala, kopalnice in udobja? Komedija Šminka in sekirca na zabaven način odpira vprašanja prijateljstva, preživetja in soočenja s samim seboj. Ob smehu boste izvedeli, ali so ličinke res lahko kulinarična specialiteta in kdo povzroča skrivnostne zvoke okoli šotora. Predstava, ki vas bo nasmejala in presenetila.

Foto: STA

Brezčasne melodije Lojzeta Slaka znova oživljajo na koncertni turneji Slakova glasba. Pesmi, ki govorijo o ljubezni, prijateljstvu in življenju, bodo zazvenele kot poklon mojstru, ki je s svojo glasbo zaznamoval generacije. Koncerti združujejo nostalgijo, toplino in skupno petje, ki povezuje občinstvo vseh starosti. Večer za srce in dušo.

Foto: Arhiv organizatorja

Sejem izobraževanja in poklicev Informativa tudi v letu 2026 pomaga mladim pri pomembnih življenjskih odločitvah. Na enem mestu se bodo predstavile srednje šole, fakultete, univerze, delodajalci in možnosti študija ter dela v tujini. Dogodek je namenjen učencem, dijakom, študentom in staršem, ki iščejo zanesljive informacije in usmeritve. Priložnost za vprašanja, pogovore in jasnejšo vizijo prihodnosti.

Foto: Arhiv organizatorja

Predstava 1982 je del monumentalne Dodekalogije 1972–1983 v okviru EPK Nova Gorica – Gorica. Gledalce popelje v leto burnih političnih, kulturnih in tehnoloških prelomov, od glasbenih ikon do prvih domačih računalnikov. Skozi spomine, dogodke in simbole predstava odpira vprašanja časa, sistema in osebnih zgodb. Intenzivna gledališka izkušnja za radovedne in zahtevnejše obiskovalce.