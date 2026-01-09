Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
9. 1. 2026,
6.06

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Stellantis proizvodnja avtomobilov Italija

Petek, 9. 1. 2026, 6.06

30 minut

Stellantis

Italijani že 71 let niso izdelali tako malo avtomobilov

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Fiat 500 hibrid tovarna | Foto Fiat

Foto: Fiat

Skrb vzbujajoče novice za Italijo, kjer so lani izdelali najmanj vozil v zadnjih 71 letih.

Fiat grande panda
Avtomoto Eno izmed presenečenj leta: toda bi morali počakati še na cenejšo? #foto

Stellantis je edini večji proizvajalec avtomobilov v Italiji. Po podatkih sindikata FIM Cisl je lani proizvodnja Stellantisovih vozil v Italiji padla za 20 odstotkov in dosegla nekaj več kot 379 tisoč avtomobilov. V začetku jeseni je kazalo še slabše, saj so si takrat pri sindikatu obetali letno proizvodnjo komaj 310 tisoč vozil. Toda z novo zagnano proizvodnjo hibridnega fiata 500 v Torinu in jeepa compassa v Melfiju se je izplen tovarn le izboljšal.

V dveh letih se je proizvodnja v Italiji prepolovila

Toda 379 tisoč avtomobilov je daleč od ambicij italijanske vlade, ki želi Italiji povrniti letno proizvodnjo milijon vozil. Predlani je Stellantis v Italiji izdelal 475 tisoč vozil, še leto prej pa okoli 751 tisoč vozil. Od takrat se je proizvodnja prepolovila. Razlogov, da prodaja električnih vozil Stellantisu ne gre najbolje, je več, kar nekaj pomembnih modelov izdelujejo tudi v tujini, na primer v Srbiji, na Poljskem in celo v Maroku. 

Stellantis je v prenovo tovarn v Italiji vložil dve milijardi evrov. Letos bodo začeli tam proizvajati novo lancio gammo, prav tako tudi naslednika modela DS7. Oba modela pa ne sodita med prave velikoserijske prodajne prvake, ki jih koncern še naprej izdeluje v tujini s cenejšo delovno silo. 

Stellantis proizvodnja avtomobilov Italija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.