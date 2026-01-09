Italijani že 71 let niso izdelali tako malo avtomobilov

Skrb vzbujajoče novice za Italijo, kjer so lani izdelali najmanj vozil v zadnjih 71 letih.

Stellantis je edini večji proizvajalec avtomobilov v Italiji. Po podatkih sindikata FIM Cisl je lani proizvodnja Stellantisovih vozil v Italiji padla za 20 odstotkov in dosegla nekaj več kot 379 tisoč avtomobilov. V začetku jeseni je kazalo še slabše, saj so si takrat pri sindikatu obetali letno proizvodnjo komaj 310 tisoč vozil. Toda z novo zagnano proizvodnjo hibridnega fiata 500 v Torinu in jeepa compassa v Melfiju se je izplen tovarn le izboljšal.

V dveh letih se je proizvodnja v Italiji prepolovila

Toda 379 tisoč avtomobilov je daleč od ambicij italijanske vlade, ki želi Italiji povrniti letno proizvodnjo milijon vozil. Predlani je Stellantis v Italiji izdelal 475 tisoč vozil, še leto prej pa okoli 751 tisoč vozil. Od takrat se je proizvodnja prepolovila. Razlogov, da prodaja električnih vozil Stellantisu ne gre najbolje, je več, kar nekaj pomembnih modelov izdelujejo tudi v tujini, na primer v Srbiji, na Poljskem in celo v Maroku.

Stellantis je v prenovo tovarn v Italiji vložil dve milijardi evrov. Letos bodo začeli tam proizvajati novo lancio gammo, prav tako tudi naslednika modela DS7. Oba modela pa ne sodita med prave velikoserijske prodajne prvake, ki jih koncern še naprej izdeluje v tujini s cenejšo delovno silo.