Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
18.33

1 ura, 35 minut

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 18.33

Ruski vojak: To je klavnica. Najhujše do zdaj.

A. Ž.

Ruski vojak leta 2021 | Ruski napad na Ukrajino se je začel februarja 2022. Za zdaj nič na kaže, da bo vojne kmalu konec. Ruska vojska stalno pritiska na ukrajinske položaje, čeprav pri tem izgublja številne vojake. Od začetka vojne naj bi ruske sile izgubile več kot milijon mož, od tega naj bi jih več sto tisoč umrlo. Na fotografiji: ruski vojak decembra 2021 na jugu Rusije na vojaških vajah, ki so bile priprava za napad na Ukrajino. | Foto Guliverimage

Ruski napad na Ukrajino se je začel februarja 2022. Za zdaj nič na kaže, da bo vojne kmalu konec. Ruska vojska stalno pritiska na ukrajinske položaje, čeprav pri tem izgublja številne vojake. Od začetka vojne naj bi ruske sile izgubile več kot milijon mož, od tega naj bi jih več sto tisoč umrlo. Na fotografiji: ruski vojak decembra 2021 na jugu Rusije na vojaških vajah, ki so bile priprava za napad na Ukrajino.

Foto: Guliverimage

V rusko-ukrajinski vojni, ki se vleče že od februarja 2022, trenutno potekajo krvavi boji za ukrajinsko mesto Pokrovsk. Ruski vojaki naj bi bili pri tem uspešnejši, toda za to plačujejo visoko ceno. Kot trdi eden od ruskih vojakov, so razmere za hujše kot v času boja za mesto Bahmut. Nimajo hrane, poveljniki jih pošiljajo v skorajda samomorilske napade, ranjenih ruskih vojakov pa ne evakuirajo, ampak jih pustijo umreti.

Po spletu so zaokrožili videoposnetki, ki naj bi jih posnel Vladimir Duljaninov, poveljnik ruskega 6. gardijskega tankovskega polka, ki sodeluje v bitki za mesto Pokrovsk, piše nemški medij Focus.

"Ustreliti bi moral lastne vojake"

Duljaninov trdi, da so mu njegovi poveljniki ukazali, naj pred operacijo ustreli pet svojih vojakov, ker niso hoteli v napad na ukrajinske položaje. Ukaz je zavrnil in namesto tega prepričal može, naj sodelujejo v napadu.

Napad se je nato zgodil brez ognjene podpore in z minimalno oskrbo. Duljaninov je bil hudo ranjen in je komaj preživel. Imel je več ran zaradi šrapnelov in poškodovano je imel nogo, zato se je moral šest dni plaziti skozi bojno območje blizu Pokrovska.

Ruski vojaki naj bi za preživetje jedli drevesno lubje

Zaradi pomanjkanja zalog ni imel ne hrane ne vode. Da bi se izognili lakoti, so on in njegovi tovariši jedli jabolka, ki so padla z dreves, in drevesno lubje.

Spopadi za mesto Pokrovsk, ki leži v ukrajinski regiji Doneck, so se začeli julija lani. Po poročilih številnih vojaških opazovalcev so ruski vojaki že v mestu, ki je tik pred padcem. Na fotografiji: ukrajinski vojak v Pokrovsku aprila letos. | Foto: Guliverimage Spopadi za mesto Pokrovsk, ki leži v ukrajinski regiji Doneck, so se začeli julija lani. Po poročilih številnih vojaških opazovalcev so ruski vojaki že v mestu, ki je tik pred padcem. Na fotografiji: ukrajinski vojak v Pokrovsku aprila letos. Foto: Guliverimage

Ko se je priplazil do položajev 24. brigade, je odkril, da ga je njegova enota preprosto prijavila kot pogrešanega. "Ranjenih ne evakuirajo, preprosto jih pustijo umreti," trdi.

"Načrtno ubijanje lastnih mož"

Duljaninov graja tudi taktiko ruskih poveljnikov, ki majhne skupine z minimalno opremo pošiljajo na večdnevne pohode skozi minska polja in pod ognjem. Ko so vojaki dosegli frontno črto, niso prejeli ognjene podpore in so takoj postali tarča sovražnikovega ognja. To imenuje načrtno ubijanje lastnih mož.

Duljaninov trdi: "To je še huje kot v Bahmutu ... Občutek je, kot da so vsi poslani v smrt. To je popolna bedarija. Mladi fantje, prekleto, tukaj umirajo drug za drugim. Sranje."

Ali poveljniki izsiljujejo svoje vojake za denar?

Nadaljnje obtožbe se nanašajo na to, kako poveljniki sistematično izsiljujejo svoje podrejene. Vojaki naj bi "prostovoljno" nakazali med 150 tisoč (1.590 evrov) in 200 tisoč rubljev (2.121 evrov) v interni sklad vojaške enote. Vendar ostaja nejasno, za kaj bodo dejansko namenili denar. Po Duljaninovovih besedah ​​​​so vojaki, ki bi lahko pričali proti nadrejenim, tarča napadov in ubijanja.

Avstrijski vojaški analitik Franz-Stefan Gady trdi, da Ukrajinci izgubljajo svojo premoč v bojevanju z droni. Na fotografiji: ukrajinski vojaški brezpilotni letalnik v bližini Pokrovska. | Foto: Guliverimage Avstrijski vojaški analitik Franz-Stefan Gady trdi, da Ukrajinci izgubljajo svojo premoč v bojevanju z droni. Na fotografiji: ukrajinski vojaški brezpilotni letalnik v bližini Pokrovska. Foto: Guliverimage

V svojih videoposnetkih Duljaninov rusko politično vodstvo poziva, naj ukrepa proti poveljnikom, za katere meni, da so odgovorni. Izraža upanje, da bodo te zlorabe prepoznane in obravnavane, še piše Focus.

Zakaj naj bi Ukrajina izgubljala bitko za Pokrovsk

Potrjeno je, da so ruski vojaki v mestu Pokrovsk. V zadnjem času izkoriščajo megleno vreme za napredovanje z vozili in opremo. V mestu, ki je nekoč imelo 60 tisoč prebivalcev, divjajo boji od hiše do hiše. A poročila sprtih strani se razlikujejo, piše Focus. Boji za Pokrovsk potekajo že eno leto.

Ukrajina govori o več kot 300 Rusih v mestu. Opazovalci predvidevajo bistveno večje število in obsežen ruski nadzor nad mestom. Po njihovih besedah ​​najhujši boji potekajo na industrijskem območju.

Avstrijski vojaški analitik Franz-Stefan Gady je za nemški medij t-online spregovoril o razmerah na fronti v Donbasu. Kot trdi, Ukrajinci izgubljajo svojo premoč v vojskovanju z droni. Rusi tako že 40 kilometrov globoko za frontno črto sistematično napadajo Ukrajince, zlasti njihovo logistiko in ekipe brezpilotnih letalnikov.

Gady, ki je poleti obiskal Pokrovsk, letos pa je bil znova kot opazovalec na fronti, trdi, da je vloga ukrajinske pehote vse bolj pasivna. Pripadniki ukrajinske pehote se aktivno branijo z lahkim orožjem le, če jih Rusi opazijo in prodrejo v njihove položaje. Sicer ukrajinska pehota ostane skrita in na nekaterih območjih celo dovoli prehod ruskim četam. V nasprotnem primeru ukrajinski vojaki tvegajo, da postanejo tarče brezpilotnih letalnikov, topništva in jadralnih bomb, je še dejal Gady za t-online.

