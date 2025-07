Je ukrajinskim vojakom uspelo preprečiti veliko katastrofo?

Ruska vojska je imela velika pričakovanja glede trenutne poletne ofenzive, predvsem zato, ker se je zahodna vojaška pomoč Ukrajini, zlasti iz ZDA, ustavila, piše švicarski medij Watson.

Ruska ofenziva na regijo Sumi

Prave poletne ofenzive sicer ni, saj ruske oborožene sile od oktobra 2023 nepretrgoma napadajo. Obstajajo le kratke prekinitve ruskih napadov. Kljub temu je Rusija upala, da bo v senci nedavnih poskusov diplomatskega posredovanja dosegla znatne ozemeljske pridobitve. Vendar se te doslej niso uresničile.

Z ukrajinskega vidika je še posebej zaskrbljujoče, da so se boji pred kratkim razširili na severno ukrajinsko regijo Sumi. Vendar pa je bil po besedah ​​načelnika generalštaba ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega ruski prodor v regiji Sumi ustavljen. Izkušnje iz maja in junija kažejo, da ruski napadi, podobni tistim iz prejšnjega leta, ostajajo neuspešni.

Je napad na Sumi ustavljen ali upočasnjen?

Leta 2024 je Rusija poskušala podobne napade tudi v sosednji Harkovski regiji, vendar brez trajnega uspeha. Ruski vojaški blogerji potrjujejo znatno upočasnitev napadov v Sumiju, čeprav ostaja nejasno, ali je bil prodor popolnoma ustavljen. Ukrajini je doslej uspelo preprečiti katastrofo.

Rusija v zadnjem času stopnjuje zračne napade na ukrajinska mesta. Foto: Reuters

Vendar pa je zaskrbljenost zaradi neustrezne ukrajinske obrambe na mejnem območju Sumi sprožila kritike in ogorčenje na družbenih omrežjih. "Upočasnitev ne pomeni ustavitve napredka," je opozoril ukrajinski vojaški poročevalec Bohdan Mirožnikov. Kljub temu je poudaril, da razmere niso več kritične in so zdaj pod nadzorom.

Nevarni ruski napadi na Dnipro in Zaporožje

Zelo nevarno bi bilo tudi morebitno rusko napredovanje proti Dnipru ali Zaporožju. Obe mesti sta pomembni logistični središči ukrajinskih vojnih prizadevanj in sta na splošno med najpomembnejšimi urbanimi središči v državi. Kljub temu je malo znakov, da bi Rusija neposredno nameravala napasti ta mesta.

Rusija si trenutno prizadeva za nadaljnje napredovanje na severu Doneške regije in za zasedbo logistično pomembnega mesta Pokrovsk. Odločilnega preboja Rusija zaenkrat ni mogla doseči.

Stopnjevanje zračnih napadov na ukrajinska mesta

Vzporedno s kopenskimi napadi Rusija še naprej stopnjuje svojo zračno vojno. Ta ruski napadi še posebej močno prizadenejo civilno prebivalstvo v zaledju in še dodatno povečuje obremenitev vojne v prej relativno varnih regijah.

Ruski predsednik Vladimir Putin za zdaj še noče premirja. Foto: Guliverimage

Kljub začasno oslabljeni podpori ZDA se vojaške razmere na fronti komajda premaknejo v rusko korist. Rusko napredovanje proti Dnipru se prav tako ne vidi kot poskus obsežnega preboja, temveč predvsem kot taktična poteza za zasedbo severnega dela regije Donecka.

Ruski vojaški cilji

Končni cilji Rusije ostajajo nespremenjeni: zavzetje metropolitanskega območja okoli Pokrovska, Kostjantinivke, Slovjanska in Kramatorska. Čeprav ima Moskva teoretično čas do konca septembra, da doseže te cilje, zaenkrat skoraj ni nobenih konkretnih znakov odločnega nadaljnjega napada.

Tudi glede na morebitno premirje, ki ga Rusija še naprej kategorično zavrača, niso pomembni le ozemeljski dobički, temveč tudi lastne izgube. V ključni regiji Pokrovsk vojaški strokovnjaki zdaj govorijo o napadih, podobnih tistim na Bahmut v začetku leta 2023, ko je Wagnerjeva skupina plačancev uspela zavzeti mesto, a je bila praktično onesposobljena za nadaljnji boj.

Droni otežujejo ofenzive

Ta draga bitka je verjetno vplivala tudi na neuspešno ukrajinsko poletno ofenzivo istega leta. Od takrat se je uporaba dronov znatno razvila, zaradi česar so ofenzivne kampanje še težje, zlasti za Ukrajino, ki trpi zaradi pomanjkanja osebja. Končna ocena ruske poletne kampanje bo zato mogoča šele v začetku jeseni, še piše Watson.