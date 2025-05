Je vojna v Ukrajini pred velikim preobratom?

ZDA še niso odpravile vseh omejitev glede ukrajinske uporabe ameriškega orožja, vendar naj bi predsednik Donald Trump o tem resno razmišljal. Ta teden naj bi v Washingtonu potekalo tudi srečanje ameriških in nemških uradnikov o dodatni podpori Ukrajini in nadaljnjih sankcijah proti Rusiji.

O mogoči odpravi omejitev glede uporabe ameriškega orožja, ki jih je postavil nekdanji predsednik ZDA Joe Biden, poroča ukrajinski medij Kyiv Post. Vira o morebitni odpravi sta neimenovana visoka zahodna uradnika. Ta sta bila v ponedeljek v Washingtonu v stikih z ameriškim dopisnikom Kyiv Posta.

Ameriško-nemško srečanje v Washingtonu?

"Vse prej uvedene omejitve – ne glede na to, ali so bile že omilitve ali ne – so trenutno v pregledu, saj predsednik (Donald Trump) meni, da trenutni status quo ne služi našim skupnim interesom, da bi Rusijo pripeljali za (pogajalsko) mizo," je dejal eden od uradnikov, ne da bi navedel nadaljnje podrobnosti.

Eden od uradnikov je za ukrajinski medij tudi povedal, da se bo Trumpova končna odločitev o kaznovanju Rusije in naslednja faza podpore Ukrajini obravnavala na srečanjih z nemškimi uradniki, ki bo ta teden potekala v Washingtonu. Po navedbah vira načrtuje nemški zunanji minister Johann Wadephul v prihodnjih dneh obisk ameriške prestolnice.

Zahodni odziv zaradi nadaljnjih ruskih napadov

Wadephul je v ponedeljek za nemško informativno oddajo Tagesschau povedal, da Putin noče miru, ampak želi nadaljevati vojno, česar mu Zahod ne more dovoliti. Wadephul je še dejal, da evropski partnerji že pripravljajo nadaljnji sklop sankcij. "Zahod bo reagiral, mislim pa, da tudi ZDA," je še dejal nemški zunanji minister.

Zahodni zavezniki so Ukrajincem dolgo časa postavljali omejitve glede dosega dobavljenega orožja. Nekatere omejitve je nekdanji predsednik Joe Biden že odpravil lani novembra po ameriških volitvah. Takrat se je Rusija odzvala z uporabo balistične rakete orešnik. Na fotografiji: ameriški raketomet izstreljuje ameriško taktično balistično raketo atacms. ZDA naj bi Ukrajini do zdaj dobavile petdeset raket atacms. Več sto raket Storm Shadow/SCALP sta Ukrajini dobavili Velika Britanija in Francija. Foto: Guliverimage

Kot je znano, je Trump zaradi nadaljnjih in okrepljenih ruskih napadov na ukrajinska mesta grajal ruskega predsednika Vladimirja Putina. Trump je med drugim na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je Putin popolnoma ponorel in da po nepotrebnem pobija ljudi. Kremeljski predstavnik za stike z javnostjo Dmitrij Peskov je odgovoril, da Trump kaže znake čustvene preobremenjenosti.

Ukrajinski napadi na letališča strateških bombnikov?

Nemški kancler Friedrich Merz pa je v ponedeljek dejal, da ni več omejitev dosega orožja, ki ga Ukrajini dobavljajo njeni zahodni zavezniki, kar pomeni, da se lahko Kijev brani z napadi na vojaške položaje v Rusiji. Kremelj je to označil za nevarno potezo. Po trditvah Merza konec omejitve dosega velja tudi za orožje, ki so ga Ukrajini dobavile ZDA.

Merz je v sredo med obiskom na Finskem pojasnil, da je zgolj opisal obstoječe stanje in da ima Ukrajina že več mesecev dovoljenje za napade na vojaške cilje na ruskem ozemlju. "Samo tisti, ki lahko napadejo vojaška oporišča na ozemlju napadalca, se lahko branijo," je Merz povedal po pogovorih s finskim premierjem Petterijem Orpom v mestu Turku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vojaški analitik Jorge Rivero je za Kyiv Post dejal, da bi lahko omilitve glede dosega zahodnega orožja Ukrajini omogočale, da napada letališča oziroma ruska vojaška oporišča, s katerih vzletajo ruski droni geran-2 in strateški bombniki, ki izvajajo napade na ukrajinska mesta.