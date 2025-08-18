Oven

Veliko boste razmišljali o družini in prednikih. Odpustite in pozabite na vse zamere, saj boste s tem dosegli notranji mir. Ne bo vam veliko do dela, služba se vam bo zdela kot prisila. Raje boste sanjarili. V mislih boste odšli tja, kjer se najbolje počutite in lahko, da bo moč misli delovala.

Bik

Preganjale vas bodo skrbi, povezane z vašo družino in domom. Če nameravate prenavljati stanovanje, potem boste morda preveč varčni in boste vsak nakup neštetokrat preverili. Pokazale se bodo določene rešitve. Več optimizma bo v vas, več lahkotnosti, vendar poskusite narediti čim več in ne odlašajte.

Dvojčka

Kar zaživeli boste, saj se vam bo zdelo, kot da je po dolgem času znova posijalo sonce na vaše življenje. Izjemno svobodni boste pri izražanju, imeli boste potrebo po neodvisnosti in vaš nemirni duh vas bo vodil po poteh, kjer boste uživali v presenečenjih. Večer bo prijeten, prižgite si kakšno dišečo svečko.

Rak

Dan se bo za vas začel precej energično in to v dobrem smislu. Polni boste idej in načrtov, kaj vse bi še radi naredili. Počutili se boste zelo dobro, pa še umirili se boste po napornem obdobju. Fizično moč, ki jo boste čutili, poskusite usmeriti v pravo smer. Nekateri med vami boste imeli kar naenkrat veliko želja.

Lev

Danes boste zelo osredotočeni na delo, zato boste lahko nadoknadili vse tisto, kar ste dajali na stranski tir. Zgrabite priložnost za dober zaslužek. Lahko se izkažete tudi s svojo premišljenostjo in natančnostjo. Poskrbite, da vas bodo opazili in vam dali priznanje, kakršnega si zaslužite.

Devica

Danes bo prišla na površje vaša velikodušnost. Družabni boste, iskreni in ustvarjalni. V vas se bo porajala odločnost, da boste uspeli. Napišite seznam želja in ga podkrepite še s kakšno sliko ter vašim prepričanjem, da boste vse to res dobili. Čas bo pravi za čudeže, saj boste imeli dovolj fizične ter mentalne moči.

Tehtnica

Kot že tolikokrat poprej, boste znova razpeti med kariero in družino. Tokrat boste res posvečali veliko pozornosti poslom, vendar pa bo družina zadovoljna z vami. Nekaj novega in dobrega boste vnesli v vaš dom; svežo, pozitivno atmosfero, ki bo vsem vašim prinesla veliko mero zaupanja.

Škorpijon

Dan boste začeli z željo po uresničitvi nekih načrtov, o katerih ste do sedaj le sanjali. Čas bo pravi za to, da jih tudi uresničite, da ne bodo ostali le v mislih. Postali boste bolj natančni, bolj delovni in več pozornosti boste posvečali zdravju in gibanju. Zvečer pa si privoščite ogled dobrega filma ali pa poslušajte glasbo.

Strelec

Danes boste verjeli v svoje ideje. Bodite še naprej ambiciozni. V želji, da bi ustvarili odlične rezultate, boste pripravljeni prestopiti mejo. Imeli boste dovolj energije, saj se nahajate v kreativni fazi. Zato je v vas tudi tako močna želja po uspehu in po izboljšanju poslovnega položaja. Sledili bodo odlični rezultati.

Kozorog

Neki osebi boste pomagali iz težav in potem se boste počutili odlično. V zameno ne boste ničesar zahtevali, srečni boste že, ker boste lahko pomagali. Boste pa veliko ustvarjali tudi z družinskimi člani, kar bo pomenilo precej razčiščevanja starih zadev. Na neki točki pa boste celo odločeni presekati ponavljajoče se vzorce.

Vodnar

Vezani se boste znašli v začaranem krogu, ki ga ne boste mogli pretrgati. Nič še ne bo izgubljeno, a do rešitve se boste dokopali le s pomembnim spoznanjem. Samski nadaljujete svojo pot brez cilja. Res se je zabavno prepuščati toku čustev in ugibati, kam vas bo zanesel, vendar so pred vami ljubezenske čeri.

Ribi

Samski boste opustili svoje načrte, zaplavali boste s tokom. Ne vztrajajte pri svojem, če se bodo vse pomembnejše stvari odvijale mimo vaših pričakovanj. Vezanim se obetajo prepiri. Kljub temu na glas povejte svoje mnenje in ga zagovarjajte. Premirje bi bilo zelo šibko, če bi stvari zadržali v sebi, že tako ste jih predolgo skrivali.