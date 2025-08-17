Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
17. 8. 2025,
17.53

Osveženo pred

53 minut

policija streljanje New York ZDA

Nedelja, 17. 8. 2025, 17.53

53 minut

V streljanju v nočnem klubu v New Yorku tri smrtne žrtve

Avtorji:
D.K., STA

policija zda | Foto Reuters

Foto: Reuters

V streljanju v prenatrpanem nočnem klubu v Brooklynu so bili ubiti trije ljudje, še osem je bilo ranjenih, je današnje sporočilo tamkajšnje policije povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Streljanje se je po navedbah newyorške policije zgodilo v nočnem klubu Taste of the City Lounge.

Preiskovalci so na kraju dogodka našli 36 tulcev, kar po njihovih navedbah kaže, da je bilo vpletenih več strelnih orožij in verjetno tudi več kot en strelec. Doslej oblasti niso aretirale še nobene osebe.

Lokalne oblasti pregledujejo posnetke nadzornih kamer iz okoliških ulic, da bi identificirali storilce. Med žrtvami je bilo osem moških in tri ženske.

policija streljanje New York ZDA
