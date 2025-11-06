Prvaki Eurocupa previsoka ovira za Prepeličev Dubaj, Crvena zvezda se ne ustavlja

Z obračunom Crvene zvezde in Panathinaikosa se je začel deveti krog košarkarske evrolige. Košarkarji beograjskega kluba so slavili s 86:68 in zabeležili še sedmi zaporedni uspeh v evroligi. Dubaj s Klemnom Prepeličem je v četrtek gostil Hapoel iz Tel Aviva, ki je v pretekli sezoni osvojil Eurocup, in klonil s 97:109. Baskonio z Vitom Hrabarjem (Stefana Joksimovića ni v kadru) pa čaka obračun z Virtusom iz Bologne.

Hapoel je proti Dubaju pot do zmage tlakoval v tretji četrtini, ki jo je dobil s 37:21. Na koncu je prišel do sedme zmage v sezoni, ob tem ima izraelski klub še dva poraza. Elijah Bryant je ob zmagi dosegel 25 točk, Dwayne Bacon pa je za Dubaj dosegel kar 36 točk, Klemen Prepelič ni stopil na parket.

Fenerbahče je z 81:67 premagal Asvel, ki ostaja prikovan na dno evroligaške lestvice z le dvema zmagama. Wade Baldwin je ob zmagi dosegel 14 točk.

Krog bosta v petek s košarkarskim el clasicom sklenila Barcelona in Real Madrid.

Evroliga, 9. krog:

Sreda, 5. november

Četrtek, 6. november

Petek, 7. november

Lestvica: