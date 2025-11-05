Fjällräven Polar 2026: Priložnost za življenjsko pustolovščino v srcu Arktike

Preživljanje časa pred zasloni, nenehno drsenje po pametnih telefonih, potisna sporočila in obvestila iz aplikacij vodijo v digitalno utrujenost. V tem svetu je 300-kilometrska ekspedicija s pasjimi vpregami Fjällräven Polar radikalen protistrup.

Brez zaslonov, brez zvočnih opozoril, brez hrupa. Le narava in instinkt. Življenjska pustolovščina Fjällräven Polar je surova in pristna, saj je življenje na Arktiki skrčeno na bistvo. Le ti, tvoja ekipa in svet okoli tebe.

Švedsko podjetje za pohodniško opremo in oblačila Fjällräven ponovno ponuja 20 radovednim posameznikom z vsega sveta priložnost, da se odklopijo in izkusijo drugačen način življenja med Fjällräven Polar 2026 – prijava pa je enostavnejša kot kadarkoli prej.

Foto: Fjällräven

Kaj je Fjällräven Polar?

Od 27. marca do 2. aprila 2026 bo Fjällräven Polar ponovno združil 20 ljudi na 300-kilometrski ekspediciji čez skandinavsko arktično tundro. Udeleženci bodo med potovanjem sami vodili svojo pasjo vprego skozi prostrane arktične pokrajine, zamrznjena jezera in goste borove gozdove. V svetu, ki je popolnoma drugačen od njihovega vsakdana, se bodo naučili osnovnih veščin preživetja in se prilagodili življenju v ekstremnih razmerah, kjer lahko temperature padejo do –30 °C.

Foto: Fjällräven

Fjällräven Polar ponuja življenjsko pustolovščino vsem, ki si želijo več divje narave v svojem življenju. V duhu Fjällrävenovega poslanstva – navdihovati ljudi, da več časa preživijo na prostem – ekspedicija dokazuje, da lahko vsakdo z ustrezno opremo, znanjem in podporo uspešno deluje v naravi – tudi v arktičnih razmerah. Predhodne izkušnje na prostem niso potrebne, prijavi pa se lahko vsakdo, star 18 let ali več, ne glede na to, od kod prihaja.

Več o prijavi najdete na tem linku.

Foto: Fjällräven

Naročnik oglasnega sporočila je Fenix Outdoor Emerging Markets GmbH.