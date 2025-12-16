Pet preprostih receptov, ki bodo navdušili tudi nenapovedane obiske

December je čas toplih druženj, načrtovanih in tudi tistih, ki nas ujamejo popolnoma nepripravljene. Čeprav je domače okolje najbolj prijetno, lahko nenapovedani obiski povzročijo trenutek panike, ko se vprašamo, kaj naj na hitro pripravimo. Da boste vedno pripravljeni, vam v nadaljevanju predstavljamo pet preprostih, hitrih in okusnih receptov, ki jih lahko pripravite iz sestavin, ki jih imate zagotovo doma.

Klasični bruskete s paradižnikom

Sestavine:

kruh

paradižnik

česen

olivno olje

sol

poper

bazilika (po želji)

Postopek:

Kruh rahlo popečete. Paradižnik narežete na kocke in zmešate z mletim česnom, oljem, soljo, poprom in po želji baziliko. Mešanico naložite na topel kruh. To je preprost recept, ki vedno uspe.

Hiter jajčni namaz

Sestavine:

jajca

majoneza ali jogurt

gorčica

sol

poper

Postopek:

Trdo kuhana jajca pretlačite, dodate žlico majoneze ali jogurta, malo gorčice ter sol in poper. Namažete na svež kruh ali krekerje. Klasika, ki vedno deluje.

Tople tortilja pica rolice

Sestavine:

tortilje

paradižnikova omaka

sir

šunka ali salama

origano

Postopek:

Tortiljo premažete s paradižnikovo omako, posujete s sirom in šunko, potresete z origanom ter zvijete. Narežete na manjše rolice in na hitro popečete v ponvi ali pečici. Diši kot prava pica, pripravljeno pa je v nekaj minutah.

Mini crostini s karamelizirano čebulo in sirom

Sestavine:

bageta ali kruh

čebula

maslo ali olje

sladkor

balzamični kis

sir (edamec, gavda ali brie)

marmelada ali med

sol

Postopek:

Čebulo počasi pražite na maslu, dodajte ščepec sladkorja in kanček balzamičnega kisa. Kruh narežite na tanke rezine in popecite. Na vsakega naložite žličko karamelizirane čebule, marmelado ali med ter malo sira. Rezultat je nadvse elegantna predjed, ki bo zagotovo navdušila.

Topla rezina pizza bianca

Sestavine:

tortilja ali testo za pico

sir (mocarela ali edamec)

česen

olivno olje

sveža zelišča (peteršilj ali bazilika)

Postopek:

Tortiljo premažete z mešanico olivnega olja in mletega česna, obložite s sirom ter pečete nekaj minut, da se lepo zapeče. Po vrhu dodate sveža zelišča. Narežete na tanke trakove – deluje elegantno, kot mini gourmet prigrizek.

Preberite še: