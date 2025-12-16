Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
16. 12. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 38 minut

recept

Torek, 16. 12. 2025, 4.00

5 ur, 38 minut

Pet preprostih receptov, ki bodo navdušili tudi nenapovedane obiske

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

prazniki | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

December je čas toplih druženj, načrtovanih in tudi tistih, ki nas ujamejo popolnoma nepripravljene. Čeprav je domače okolje najbolj prijetno, lahko nenapovedani obiski povzročijo trenutek panike, ko se vprašamo, kaj naj na hitro pripravimo. Da boste vedno pripravljeni, vam v nadaljevanju predstavljamo pet preprostih, hitrih in okusnih receptov, ki jih lahko pripravite iz sestavin, ki jih imate zagotovo doma.

Klasični bruskete s paradižnikom 

Sestavine:  

  • kruh  
  • paradižnik  
  • česen
  • olivno olje  
  • sol
  • poper  
  • bazilika (po želji) 

Postopek: 

Kruh rahlo popečete. Paradižnik narežete na kocke in zmešate z mletim česnom, oljem, soljo, poprom in po želji baziliko. Mešanico naložite na topel kruh. To je preprost recept, ki vedno uspe. 

@hilltoprecipes Italian Bruschetta #bruschetta #appetizeridea #tomatobruschetta ♬ original sound - Nico Pallotta

Hiter jajčni namaz 

Sestavine:  

  • jajca
  • majoneza ali jogurt
  • gorčica
  • sol
  • poper

Postopek: 

Trdo kuhana jajca pretlačite, dodate žlico majoneze ali jogurta, malo gorčice ter sol in poper. Namažete na svež kruh ali krekerje. Klasika, ki vedno deluje. 

@zelivan11 My fave egg sandwich spread recipe! How do you make yours? #recipe #sandwichspread #fyp #pinoystyle #easyrecipe ♬ You And Me - Lyus

Tople tortilja pica rolice

Sestavine:  

  • tortilje
  • paradižnikova omaka
  • sir
  • šunka ali salama
  • origano

Postopek: 

Tortiljo premažete s paradižnikovo omako, posujete s sirom in šunko, potresete z origanom ter zvijete. Narežete na manjše rolice in na hitro popečete v ponvi ali pečici. Diši kot prava pica, pripravljeno pa je v nekaj minutah. 

@alexandragoeders So quick and easy! I would also add some more “toppings” next time - maybe peppers, banana peppers and onion #easysnack #easyappetizers #cheeseybread #pizzatime #easypizzabites #movienightsnacks ♬ Strangers - Kenya Grace

Mini crostini s karamelizirano čebulo in sirom 

Sestavine:  

  • bageta ali kruh
  • čebula
  • maslo ali olje
  • sladkor
  • balzamični kis
  • sir (edamec, gavda ali brie)
  • marmelada ali med
  • sol

Postopek: 

Čebulo počasi pražite na maslu, dodajte ščepec sladkorja in kanček balzamičnega kisa. Kruh narežite na tanke rezine in popecite. Na vsakega naložite žličko karamelizirane čebule, marmelado ali med ter malo sira. Rezultat je nadvse elegantna predjed, ki bo zagotovo navdušila. 

@chosenfoods Brie Crostini with Caramelized Onions are the best #holidayappetizer 🤤 #briecheese #chosenfoods #yummm #holidaycountdown ♬ Presave link in bio home by Matthew hall - Matthew Hall

Topla rezina pizza bianca

Sestavine:  

  • tortilja ali testo za pico
  • sir (mocarela ali edamec)
  • česen
  • olivno olje  
  • sveža zelišča (peteršilj ali bazilika) 

Postopek: 

Tortiljo premažete z mešanico olivnega olja in mletega česna, obložite s sirom ter pečete nekaj minut, da se lepo zapeče. Po vrhu dodate sveža zelišča. Narežete na tanke trakove – deluje elegantno, kot mini gourmet prigrizek. 

@_cookwithmi Replying to @Lorraine 🦋 garlic pizza 🧄🍕✨ Full written recipe is in my ebook linked in bio 🫶🏽 #fyp #fypシ #pizza #easyrecipe #recipe #foodie #dinnerideas #garlic #cooking #cookwithme #pizzarecipe ♬ original sound - cookwithmi

