Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
11.28

Domen Prevc Bischofshofen novoletna turneja

Smučarski skoki, novoletna turneja, Bischofshofen, tekma

Zlati orel je vse bližje

Domen Prevc | Foto Reuters

Foto: Reuters

Najboljši smučarji skakalci so že na zadnji postaji novoletne turneje. Danes jih ob 16.30 v Bischofshofnu čakajo kvalifikacije, v torek pa je na sporedu še tekma, ki bo odločila skupnega zmagovalca novoletne turneje. Trenutno je močno v vodstvu slovenski skakalec Domen Prevc.

Domen Prevc ima v seštevku novoletne turneje 41,4 točke naskoka pred najbližjim zasledovalcem Janom Hörlom. To prednost bo Prevc težko zapravil, a vseeno bo moral na zadnji tekmi dobro opraviti svoje delo. Predvidoma bodo od naših skakali še Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.

Prevc je na tretji tekmi turneje štirih skakalnic na slovitem Bergislu v Innsbrucku osvojil drugo mesto. Slovenski uspeh je s sedmim mestom dopolnil Anže Lanišek, Rok Oblak je tekmo končal na 21. mestu, medtem ko je Žak Mogel obstal v prvi seriji.

Bo tretji Slovenec?

Domen Prevc bi lahko postal tretji Slovenec z zmago na novoletni turneji. Pred njim je to uspelo Primožu Peterki v sezoni 1996/97 in Petru Prevcu v sezoni 2015/16.

Zadnja tekma turneje bo na sporedu v torek ob 16.30.

Bischofshofen, kvalifikacije:

Žak Mogel Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Bischofshofen novoletna turneja
