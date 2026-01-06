"Zelo sem vesel, da se je po vsem trdem delu tukaj na novoletni turneji vse poklopilo. Boljše popotnice domov ne moreš vzeti," je bil v prvi izjavi za TV Slovenija po osvojeni novoletni turneji široko nasmejan slovenski skakalni as Domen Prevc.

Po desetih letih in Petru Prevcu se slovenski ljubitelji smučarskih skokov znova veselijo, Domen Prevc je zmagovalec prvega vrhunca sezone, 74. novoletne turneje.

Skupno zmago je potrdil z drugim mestom v Bischofshofu, kjer je zaostal le za lanskim zmagovalcem prestižne turneje Danielom Tschofenigom. V skupnem seštevku turneje je za 42,3 točke prehitel Jana Hörla, tretji je bil Stephan Embacher.

Domen je po Primožu Peterki in bratu Petru postal tretji Slovenec, ki je osvojil novoletno turnejo.

Prevc je v prvi izjavi za TV Slovenija spregovoril o dogajanju celotnega dneva in čakanju na tekmo. "Niti se ni dogajalo veliko. Zjutraj sem imel malo povišan srčni utrip, a je bilo vse skupaj nekako sproščeno. Zjutraj smo imeli še debato o logistiki za naprej, potem smo opravili še aktivacijo in šli na tekmo. Priznam pa, da se je vse skupaj precej podilo po moji glavi, sploh v tej drugi seriji, ker je vse skupaj kar trajalo, tudi skok ni bil idealen, a drugo mesto je bilo na koncu več kot dovolj za orla. Še Avstrijec je doma zmagal, tako je volk sit in koza cela. Res res neverjetno," je dejal za nacionalno televizijo.

In na kaj je pomislil takoj po doskoku v finalni seriji tekme v Bischofshofnu, ko je bilo jasno, da je zlati orel njegov? "Najprej sem pomislil na to, da bi se dalo skok narediti veliko bolje. Orel pa na koncu odtehta vse. Če se mi v Innsbrucku številke niso poklopile, sem pa tukaj prilezel do tega drugega mesta, ker smo bili precej izenačeni. Zelo sem vesel, da se je po vsem trdem delu tukaj na novoletni turneji vse poklopilo. Boljše popotnice domov ne moreš vzeti," je bil v izjavi za TV Slovenija široko nasmejan slovenski skakalni as.

"Pričakoval sem, da bo še težji, a morda ga zaradi emocij lažje držim. Veliko dela, truda, odrekanja je bilo …" je po podelitvi zlatega orla dejal v izjavi za nacionalno televizijo in se zahvalil vsem navijačem, ki so v živo na prizorišču pospremili ta dan: "Res nekaj neverjetnega, da pridejo v Avstrijo med delovnim tednom. Hvala vsem, ki so prišli, poklon, da so res pripadniki, podporniki tega športa. Lepo se jim zahvaljujem."

Polak: Konstanten vse od poletja

"Če pogledam nazaj, najprej na poletje, ko je bil konstanten, pa nato zelo konstanten začetek sezone in zdaj prvi vrhunec sezone novoletna turneja. Ohranil je fokus, ni se dal zmesti, lepo oddelal, vrhunski skoki, tudi ekipa ga je dobro vodila. Kapo dol," je Domnove predstave v studiu nacionalne televizije pospremil kondicijski trener slovenske skakalne reprezentance Matjaž Polak.

Kranjec: Svetovno prvenstvo je bilo ključno

"Domen je pokazal, iz kakšnega testa je, vsako tekmo je bilo zanimivo gledati, kako se je oddaljil od tekmecev. Zaslužena zmaga. Menim, da se je vsem odvalil kamen od srca," pa je za nacionalno televizijo dejal Robert Kranjec. Na vprašanje, kdaj je pri Domnu prišlo do odločilnega preklopa, dodal: "Menim, da je z naslovom svetovnega prvaka stopil stopničko višje, to je bilo odločilnega pomena."

Robert Kranjec je ob preporodu Domna Prevca izpostavil pomembnost marčevskega nordijskega svetovnega prvenstva. Foto: Aleš Fevžer

Skakalna karavana se bo kaj hitro odpravila že na naslednje prizorišče, saj se bo svetovni pokal nadaljeval že konec tedna v Zakopanah, kjer bo Prevc lahko še povečal vodstvo v skupnem seštevku zime. V tem ima že 388 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem.